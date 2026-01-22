Alpinistul Alex Honnold va escalada zgârie-norul Taipei 101 fără protecție. Show-ul, transmis în direct pe Netflix

Alex Honnold, cunoscut la nivel mondial după documentarul „Free Solo”, se pregătește pentru o provocare extremă: escaladarea fără corzi a zgârie-norului Taipei 101 din Taiwan. Spectacolul ar urma să aibă loc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Clădirea are 508 metri, iar alpinistul spune că oamenii vor putea urmări „cel mai mare free solo urban realizat vreodată”. Evenimentul pregătit de Alex Honnold va fi transmis în direct pe Netflix, scrie Il Post.

Free solo reprezintă forma de alpinism cea mai riscantă, în care alpinistul urcă pe clădiri fără corzi, hamuri sau plase de siguranță, iar o greșeală poate avea consecințe fatale. Este o practică rară și adesea controversată în rândul alpiniștilor.

Alex Honnold este considerat lider mondial în această disciplină, câștigând notorietate după ascensiunea solitară a peretelui El Capitan din Yosemite, documentată în filmul „Free Solo”, laureat cu Premiul Oscar în 2019.

La 40 de ani, Honnold nu a mai încercat niciodată să urce un zgârie-nori fără protecție. Până acum, acesta și-a construit reputația prin ascensiuni montane extrem de dificile, chiar și cu echipament complet.

Taipei 101 aduce însă o provocare diferită: suprafețe artificiale, condiții meteorologice imprevizibile, vânt puternic și lipsa punctelor naturale de sprijin. Alpinistul susține că, datorită structurii clădirii, riscul este „mai mic decât pe o stâncă naturală” și că o eventuală alunecare nu ar însemna automat moartea.

Decizia lui Hannold a stârnit un val de critici. Unii alpiniști susțin că astfel se creează o imagine distorsionată a pericolului real și se minimizează riscurile extreme. În plus, presa a atras atenția asupra impactului psihologic asupra publicului.

Escaladările clădirilor nu sunt o noutate. În anii ’90 și 2000, francezul Alain Robert, supranumit „Spidermanul urban”, a urcat ilegal construcții celebre precum Empire State Building, Turnurile Petronas sau Turnul Eiffel.

În 2004, Alain Robert a urcat și pe zgârie-norul Taipei 101, dar cu corzi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Diferența majoră este că Honnold intenționează să facă aceeași ascensiune fără nicio protecție, în fața unui urmăritorilor din întreaga lume.

Rămâne neclar ce măsuri va lua Netflix în cazul unui accident și dacă imaginile ar putea fi întrerupte imediat. Platforma nu a oferit detalii despre protocoalele de siguranță sau eventualele întârzieri de difuzare. Honnold spune că nu s-a implicat în aspectele logistice sau legale, concentrându-se exclusiv pe pregătire. Înainte de marele show, cunoscutul alpinist urcat pe clădire cu ajutorul corzilor pentru a testa traseul.

Dincolo de spectacol și controverse, alpinistul afirmă că scopul său este să își promoveze fundația, care sprijină instalarea de panouri solare în comunități cu resurse limitate.