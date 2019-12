Îndrăgita vedetă păstrează o relație apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare, însă puțini sunt cei care-i cunosc secretele „bine” păstrate. Printre care și notele obținute la examenul de Bacalaureat.

Alina ține foarte mult la viața privată, de aceea nu apare cu povești „picante” în presa de scandal. A absolvit Colegiul Național Bilingv „George Coşbuc”, din Capitală, profesorii vorbind despre ea în termeni laudativi. Într-adevăr, faptul că a fost o elevă silitoare se reflectă și în nota de la Bac, examen pe care l-a absolvit cu media 8,96.

Până să ajungă acolo unde și-a dorit, la statutul de vedetă, Alina Eremia a tras din greu, informează Spynews. Drumul spre celebritate a fost pavat cu numeroase încercări, dar tuturor le-a făcut față cu brio.

„Am avut prima dezamăgire când am vrut să-mi încep cariera solo, am vrut să-mi urmez visul de a avea o carieră solo. Îmi doream să continui această evoluție, dar eram în trupă, în Lala Band. Am fost dezamăgită pentru că oamenii nu mi-au dat o șansă, studiourile… Nu au fost întotdeauna ușile deschise, a durat destul de mult timp să-i conving că se poate, că muncesc mult la lucrul ăsta”, a dezvăluit Alina Eremia.

