Social Alfred Bulai, detalii despre ședințele cu studenta care s-a dezbrăcat. A vorbit și despre potența sa







Sociologul Alfred Bulai, acuzat de agresiuni sexuale împotriva studentelor, rămâne în arest la domiciliu și pentru următoarele 30 de zile, a decis, marți, Judecătoria Sectorului 1, care a admis astfel cererea procurorilor. La începutul lunii septembrie, Bulai a ajuns la spital după ce ar fi suferit un infarct, fiind în arest preventiv. Atunci, judecătorii Tribunalului București i-au anulat mandatul de arestare preventivă și l-au plasat în arest la domiciliu. În declarațiile sale, sociologul a dat detalii despre întâlnirile cu studenții și a vorbit pe larg despre interacțiunile cu Teodora B., studenta care s-a dezbrăcat și care este un martor-cheie în acest caz.

Alfred Bulai, detalii despre întâlnirile nocturne cu studenții

Sociologul căzut în dizgrație a răspuns la mai multe întrebări și a oferit declarații stufoase despre serile petrecute în sesiunile de practică cu studenții.

”În legătură cu acuzația ce mi se aduce, arăt că toate aceste sesiuni le fac de 20 de ani, în sensul că se organizau astfel de ieșiri, practic un stagiu de practică sociologică, la finalul fiecărui an universitar.

În ultima zi am o întâlnire cu fiecare student, în cadrul căreia dau un feedback individual cu privire la activitatea desfășurată în practică.”

Bulai a povestit că în cadrul sesiunilor de practică avea două ședințe cu studenții, una după cina, iar cea de-a doua, care era „facultativă”, se ținea la miezul nopții. Recunoaște în declarațiile sale că se mai făceau jocuri și glume cu tentă sexuală.

„Șarpele este un simbol falic, precum și peștera, în sensul organului genital feminin, ambele fiind simboluri din psihanaliză.

Nu apreciez că aceste jocuri aveau o tentă psihoerotică”, a explicat Bulai, potricit Cancan.

Alfred Bulai, despre momentul în care studenta s-a dezbrăcat

În declarațiile sale apare, pentru prima dată, numele Teodorei B., una dintre tinerele care l-au acuzat.

În anul 2022, persoana vătămată, Teodora B., era studentă în anul întâi, iar natura relației mele, în calitate de cadru didactic, cu aceasta, era caracterizată ca fiind o relație apreciativă atât ca studentă, cât și ca personalitate. (...) A avut numai note de 10.

Studenta s-a înscris la stagiul de practică, deși am avertizat-o asupra condițiilor în care urmează să se desfășoare stagiul, iar atitudinea manifestată de aceasta în cadrul ședințelor formale și informale din stagiul de practică era una bună sau foarte bună.

(...)

Bulai a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu studenta față în față, pe o terasă „semi-publică”.

„I-am zis că ea este foarte drăguță ca om și că asta e o problemă pentru ea și nu un avantaj. Vreau să dezvolt și să spun că i-am zis: în momentul în care pui accent pe aspectul exterior, e greu ca lumea să mai tracă dincolo de acest aspect. Mai mult, i-am zis că: faptul că vorbește puțin, nu are încredere în ea, face ca ea să nu arate ceea ce există dincolo de aspectul fizic și că ar trebui să lucreze la asta, inclusiv în ceea ce privește încrederea în forțele proprii.

Nu i-am spus că este un nimeni și că nu are nimic interesant. Sub nici o formă la această întâlnire nu i-am spus că este un obiect sexual. Nu i-am spus că nu există nimic valoros la aceasta dincolo de atracția sexuală pe care o emană.”

„Și-a dat tricoul jos”

„Persoana vătămată nu a manifestat o stare de temere, șoc, ba chiar a zâmbit entuziasmată față de cuvintele folosite.

Am vorbit despre conceptul încrederii și în acest context am întrebat-o ceva legat de expunerea corpului și de nudism, încercând să îi sugerez dimensiunea generală a nudismului, în încercarea de a vedea că este o condiționare socială încrederea în sine, inclusiv în propriul corp, în sensul că avem timiditate sau rușine în ceea ce privește persoanele apropiate, iar în vacanță avem standarde mai scăzute raportat la normal”.

„În contextul discuției despre nudism, am întrebat-o de principiu: dacă poate să se dezbrace complet, iar ea mi-a răspuns că nu e nici o problemă să se dezbrace, discuția fiind pur ipotetică, despre posibilitatea de a se dezbrăca în principiu, reacția mea a fost de genul: Ei, sigur!, fără a-mi aminti cu exactitate dacă m-am manifestat în acest fel.”

”Ea s-a ridicat de la masa de pe terasă, nu îmi aduc aminte dacă a spus ceva, m-am ridicat după ea și m-am dus după ea în cameră. Ușa era deschisă și am văzut că persoana vătămată Teodora B. era în sutien, iar bluza pe care o avea pe ea o avea în mână. Eu am rămas în ușă, iar ea s-a îmbrăcat imediat.

„Și-a dat tricoul jos, cred că a durat 3-4 secunde, toată scena nu a durat mai mult de 15 secunde. Reacția mea a fost una de uimire întrucât nu am știut cum să reacționez, probabil din acest motiv am râs, fiind acel zâmbet prostesc când nu știi cum să reacționezi.

I-am zis: Nu mă așteptam!, inclusiv în sensul pozitiv, întrucât mi s-ar fi părut aiurea să fi avut o reacție negativă, posibil să îi fi spus: Bravo, ești mai tare decât credeam!”

(...)

„Nu am explicații”

„Nu am observat ca persoana vătămată să manifeste o atitudine de temere, șoc, pur și simplu atitudinea am perceput-o ca fiind una normală.”

(...)

„Nu am explicație la acuzația persoanei vătămate Teodora B., că aș fi constrâns-o moral să își dea jos tricoul, întrucât nu am folosit expresii umilitoare, iar în raport de relația profesor-student, mai exact raportul de autoritate existent între un cadru didactic și un student, învederez că nu am văzut nicio reacție negativă.”

(...)

„Nu știu dacă i-am cerut persoanei vătămate să se dezbrace pentru a demonstra că a căpătat mai mult curaj. Acest fragment care a apărut și în presă nu știu în ce context a fost redat, spus”, a mai povestit sociologul.

Cea mai incomodă întrebare la care a răspuns Alfred Bulai

Sociologul acuzat de studente a fost întrebat și despre capacitățile sale sexuale, iar acesta a oferit un răspuns.

„La vârsta mea nu pot să spun că sunt ca la 20-30 de ani, dar, mă rog, nu înseamnă că nu mai există. Apreciez această întrebare cu privire la situația mea personală”, a fost răspunsul lui Alfred Bulai.

Alfred Bulai este acuzat că s-a folosit abuziv de funcția pe care o avea la SNSPA în scop sexual şi agresiune sexuală.