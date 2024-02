Senatorul care câștigă de două ori mai puțin decât soția. Din ce face bani partenera lui Alexandru Zob

Declarația de avere a lui Alexandru Robert Zob arată că soția este stâlpul familiei, cel puțin financiar. Totuși, senatorul deține un teren intravilan pe care l-a cumpărat în 2009 cu o suprafață de 849 de metri pătrați. Terenul se află în Negrești Oaș, acolo unde senatorul a mai cumpărat o altă parcelă de 13336 de metri pătrați, din care deține o treime.

Soția mai deține alți 20 de metri pătrați, în aceiași localitate. Cei doi mai au și un teren extravilan de 7400 de metri pătrați, în Satu Mare. Alexandru Zob mai are o casă de locuit de 233 metri pătrați care se află în Negrești Oaș.

Mai are și o treime dintr-un spațiu comercial de 1530 de metri pătrați care se află în negrești Oaș.

Alexandru Zob, pasionat de motociclete

Soția lui mai deține și un apartament de 66 de metri pătrați în aceiași localitate. Senatorul are o motocicletă Yamaha cumpărată în 2008 și mai deține și o mașină Volvo pe care a cumpărat-o în 2020.

Parlamentarul are și ceva bani în conturi. Vorbim despre un cont deschis în 2020 în care se găsesc 266.000 de lei. Și un altul deschis în același an în care sunt 24.000 de lei.

Nu are plasamente sau investiții, nici bijuterii sau ceasuri care să merite menționate în declarația de avere. Dar are indemnizația de senator care este de 131412 lei pe an.

Soția, venituri colosale

De asemenea soția sa încasează venituri din trei părți. Așa se face că are un salariu de 6292 de lei de la o societate, unul de 30.410 lei de la o alta și 24.454 de la o alta. Dar banii senatorului vin din cu totul alt loc.

Este vorba despre o chirie pe care senatorul încasează nu mai puțin de 240.000 de lei pe an, aproape dublu cat salariul lui. De asemenea și soția lui încasează bani frumoși din dividende.

Este vorba de 661.650 de lei numai dintr-un singură parte și alți 30.000 de lei din alta. Practic ia de trei ori salariul senatorului pe un an.