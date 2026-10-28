Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a contestat măsura arestării preventive pentru 30 de zile, dispusă de Curtea de Apel Iași. Lectorul universitar, cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, a depus contestația la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a stabilit judecarea acesteia pentru 3 noiembrie.

Alexandru Ionuț Toader a contestat decizia prin care judecătorii Curții de Apel Iași au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat miercuri după-amiază înregistrarea contestației și a stabilit termenul de judecată pentru 3 noiembrie.

Instanța supremă a transmis informațiile în urma mai multor solicitări primite în legătură cu dosarul fiului fostului ministru al Justiției. Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este cercetat pentru mai multe infracțiuni de natură sexuală, în urma unor acuzații formulate de studente.

Măsura arestării preventive a fost dispusă sâmbătă, 24 octombrie, de magistrații Curții de Apel Iași, după ce procurorii au solicitat privarea de libertate a lectorului universitar.

Cu o zi înainte, vineri, Alexandru Toader fusese reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Ancheta penală vizează acuzații de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Prin contestația depusă la Înalta Curte, Alexandru Toader solicită reexaminarea măsurii preventive stabilite de judecătorii ieșeni.

Termenul pentru analizarea contestației a fost fixat pentru 3 noiembrie. Până la pronunțarea unei noi decizii, măsura arestării preventive rămâne în vigoare.

În urma arestării lui Alexandru Toader, conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a luat măsuri privind activitatea didactică a acestuia. Rectorul instituției, Liviu George Maha, a anunțat luni că lectorul nu va mai putea desfășura activități cu studenții, chiar dacă măsura arestării preventive va fi anulată.

Decizia privind interdicția de a preda a fost adoptată de conducerea Facultății de Drept din cadrul universității. Măsurile stabilite de instituția de învățământ îi vizează și pe Tudorel Toader, tatăl lectorului, și pe Andreea Urda, ambii implicați în apărarea acestuia în dosarul penal.

Cei doi nu vor mai desfășura activități didactice cu studenții din anul al patrulea, pentru a împiedica eventuale contacte cu persoane care ar putea avea calitatea de victime sau martori în anchetă.

Reprezentanții universității au motivat această măsură prin necesitatea de a evita contactul cu „potenţiale victime sau martori”.

Anchetatorii au efectuat percheziții și la cabinetul notarial deținut de Alexandru Toader în centrul municipiului Iași. Marți seară, fiul fostului ministru al Justiției a fost scos din arestul Poliției Iași și transportat la sediul cabinetului, pentru a asista la verificările efectuate de anchetatori.

Alexandru Toader a părăsit sediul Poliției județene purtând o mască de protecție și având mâinile încătușate.

Operațiunea de la cabinetul notarial s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, în prezența acestuia. Potrivit publicației dezvăluirea.ro, verificările anchetatorilor ar fi vizat și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Mai exact, procurorii ar fi făcut cercetări inclusiv în spațiul în care Alexandru Toader își desfășura activitatea în cadrul facultății.

Dosarul penal a fost deschis în urma unor acuzații privind presupuse abuzuri sexuale comise de Alexandru Toader asupra unor studente de la Facultatea de Drept din Iași. Două tinere au susținut că ar fi fost hărțuite sexual de lectorul universitar. Una dintre studente a relatat jurnaliștilor că a acceptat avansurile acestuia și că între ei au avut loc relații sexuale în două împrejurări diferite.

Potrivit relatării tinerei, primul episod s-ar fi petrecut în biroul universitar al lui Alexandru Toader, iar al doilea la cabinetul notarial pe care acesta îl deține în centrul Iașiului.

Cele două studente au susținut că ar fi fost abordate de cadrul didactic după ce nu reușiseră să promoveze examenul în prima sesiune. Tinerele consideră că situațiile reclamate de ele nu ar fi singurele de acest fel și susțin că ar exista și alte persoane care ar fi trecut prin experiențe asemănătoare în cadrul facultății.

Acuzațiile sunt investigate de procurori, iar Alexandru Toader beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.