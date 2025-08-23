Social Alexandru Rogobete, cină la palat cu Dorin Cioabă. Întrebare sensibilă: Plata CASS de către romi







Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat pe Facebook că, sâmbătă seara, a luat cina la Sibiu cu Dorin Cioabă, președintele International Romani Union. Întâlnirea, descrisă drept „deschisă și interesantă”, a avut ca temă activitățile desfășurate pentru reprezentarea și sprijinirea comunității rome, atât în România, cât și la nivel european.

„Am avut bucuria de a fi găzduit de domnul Dorin Cioabă, cu care am purtat o discuție deschisă, în care mi-au fost prezentate inițiativele dedicate comunității rome. L-am asigurat de sprijinul meu, pentru că suntem aici pentru oameni și pentru a construi punți de încredere și respect. Încrederea ne face bine”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Rogobete a mai transmis că dorește să consolideze un parteneriat bazat pe dialog și deschidere.

Postarea ministrului a atras și reacții din partea internauților. O utilizatoare a comentat că ar trebui discutată și tema plății contribuției la sănătate (CASS) de către membrii comunității rome. „Domnul Cioabă este un om deschis la minte. Ar trebui abordată și plata CASS de către romi, deoarece, venind de la dânsul, poate înțeleg și conaționalii noștri că sănătatea e gratuită doar atunci când contribui și tu”, a scris femeia, al cărei mesaj a fost apreciat de Alexandru Rogobete.

Înaintea vizitei de la Sibiu, ministrul Sănătății a fost prezent la Spitalul Municipal Brad, unde a inaugurat un tomograf computerizat de ultimă generație, achiziționat printr-o investiție de aproximativ șase milioane de lei realizată împreună cu autoritățile locale.

„Spitalul are acum un tomograf de tip 128-slice, ceea ce înseamnă investigații mai rapide și mai precise, diagnostic corect și tratamente la timp, aproape de casă. Este un câștig important pentru oamenii din Brad și din localitățile învecinate, care nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze până la spitalele mari din județ pentru astfel de analize”, a subliniat Rogobete.

Ministrul le-a mulțumit președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, și primarului municipiului Brad, Florin Cazacu, pentru sprijinul acordat, apreciind parteneriatul constant dintre administrația centrală și cea locală. Totodată, a felicitat conducerea spitalului pentru implicare.

„Este un exemplu clar de colaborare în interesul comunității. Știu că mai sunt multe de făcut, dar fiecare proiect finalizat dovedește că schimbarea este posibilă și că sănătatea oamenilor trebuie pusă pe primul loc”, a transmis Alexandru Rogobete.