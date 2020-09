Pot să fac o paralelă cu școlile pentru că am discutat foarte mult de modul în care organizăm activitatea în școală și am discutat mai puțin ce se întâmplă cu copiii după ce ies de la școală. Și de multe ori, comportamentele la risc sunt mai mari în perioada ce urmează plecării de la școală”, a declarat prof. dr. Alexandru Rafila.

Părinții ar trebui să utilizeze masca atunci când vin la şcoală

În legătură cu şcolile Alexandru Rafila este de părere că și părinții trebuie să respecte regulile atunci când vin la şcoală: „Părinții ar trebui să utilizeze masca, eu am mers să îmi iau băiatul de la școală, am folosit masca și chiar am fost întrebat de părinții altor colegi din ce cauză folosesc masca. Și le-am explicat: din cauză că suntem foarte, foarte aglomerați în apropierea intrării”.

În legătură cu votul Alexandru Rafila a declarat îşi ca îşi va exercita dreptul de a vota: „Votez, nu am nicio problemă. Eu o să stau la distanță. Nu cred că lucrurile sunt chiar așa. E totuși coadă la vot, nu coadă la ….”