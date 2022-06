Alexandru Rafila, despre campania de vaccinare anticovid: A fost compromisă de politizarea ei. Trebuie să facem lucrurile cu mai puţin festivism şi cu mai mult profesionalism

Vaccinurile anticoronavirus au reprezentat un punct de cotitură în medicină și și-au dovedit eficiența, deși au existat destul de mulți contestatari. „Vaccinurile împotriva acestei infecţii au reprezentat cea mai spectaculoasă evoluţie din istoria medicinei, pentru că, într-un timp extrem de scurt s-a ajuns la autorizarea de vaccinuri care să oprească transmiterea bolii“, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rafila a mai spus că lumea nu era pregătită pentru o astfel de pandemie și că la început măsurile au fost luate sub presiunea informațiilor. „Lumea nu era pregătită pentru aşa ceva. Schimbarea a fost extrem de brutală şi, în lipsa unui tratament eficace, în lipsa unui vaccin, în mod evident lucrurile acestea puteau să scape de sub control şi nimeni nu ştia cât timp vor mai dura, mai ales că teama legată de consecinţe – planul mortalităţii – era extrem de mare.

Măsurile au fost – era să spun pompieristice, dar nu fac aluzie la nimeni – luate sub presiunea informaţiilor, mai degrabă, decât din punct de vedere al consecinţelor asupra sănătăţii publice“, a explicat Alexandru Rafila.

Vaccinare nu a fost un mare succes

Ministrul Sănătății a recunoscut că în România campania de vaccinare nu poate fi declarată un mare succes. „Campania de vaccinare din ţara noastră a fost compromisă de politizarea ei şi de faptul că, în mod evident, în ciuda încetinirii ritmului de vaccinare, pandemia a fost declarată învinsă în primăvara – vara anului 2021 de către principalii doi lideri politici ai României din acea perioadă.

În ciuda unui efort logistic şi financiar pentru o ţară ca România, succesul a fost îndoielnic, pentru că a fost foarte multă politică şi a fost insuficient de bine pregătită o campanie de informare şi de comunicare”, a susţinut ministrul Sănătăţii, relatează Agerpres.

Mai mult profesionalism

Alexandru Rafila a mai spus că pe viitor autoritățile trebuie să colaboreze mai mul mai bine. „Noi am reuşit să facem câte ceva în acest ultim „val”, pentru că am schimbat balansul dintre serviciile medicale spitaliceşti către zona ambulatorie. Şi, iată, am redus foarte mult mortalitatea.

Nu ştim ce se va întâmpla în viitor, trebuie să avem foarte mare grijă şi ar trebui să găsim şi interlocutori care să înţeleagă acest lucru şi care să fie dispuşi să finanţeze, să pună resurse în evaluarea acestui impact asupra sănătăţii în general şi mai ales asupra sănătăţii copiilor în special.

Cred că este mult mai important să avem o politică coerentă, să alocăm resurse şi să facem lucrurile cu mai puţin festivism şi cu mai multă rigoare şi mult profesionalism, şi aici mă includ şi pe mine. Ceea ce doresc este să schimbăm puţin mentalităţile, modul de abordare a problemelor şi atunci o să putem să gestionăm şi crize similare cu cele din pandemie“ a subliniat Alexandru Rafila.