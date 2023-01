Alexandru Rafila a spus de ce nu sunt unele medicamente pe rafturile farmaciei. China este de vină pentru livrările întârziate

Alexandru Rafila a spus în timpul unei conferințe de presă că producătorii de medicamente l-au asigurat că pe rafturile farmaciilor din România vor fi destule produse pentru toate persoanele bolnave. Ministrul a adăugat că vor fi disponibile cât de curând produsele care conțin ibuprofen, dar și cele care sunt pe bază de paracetamol. Rafila a continuat prin a spune că nu sunt probleme legate de aprovizionare,

„Sunt suficiente cantități de cefalosporite, categorii de cefalosporine care se administrează mai ales în cazul suprainfecțiilor bacteriene care pot să survină după infecții virale. De asemenea, am identificat la unul dintre producătorii de generice cantități suplimentare de oseltamivir. Este substanța antivirală care este cunoscută comercial sub numele de Tamiflu, dar și medicamentul generic are exact același rezultat”, a completat politicianului.

Producătorii de medicamente i-au dat asigurări lui Rafila că vor fi transmise liste către firmele de distribuție cu toate categoriile de medicamente de care este nevoie pe piață. Rafturile farmaciilor, dar și unitățile sanitare au rămas fără multe dintre tratamentele de care aveau nevoie pacienții cu patologie virală sau infecțioasă respiratorie să poată fi asigurate.

Cine este de vină pentru lipsa de medicamente

Ministrul Sănătății a explicat că a exista o problemă în privința unor medicamente din cauza creșterii cererii, dar și pentru că au existat întârziere destul de mari în ceea ce privește livrările de materii prime din China. Mulți dintre producătorii de medicamente s-au plâns din această cauză. „Este vorba de unele peniciline și de penicilină cu administrare orală sau în mai mică măsură, dar sunt și acolo anumite probleme, legate de amoxicilină sau de combinații ale amoxicilinei. Speră să o poată rezolva până la sfârșitul acestei luni, dar o anumită întârziere a apariției pe piață este din cauza livrărilor întârziate din China, care în contextul actual, pandemic, a îngreunat foarte mult livrările de materie primă”, a mai spus Rafila.

Ministrul are programată o întâlnire cu distribuitorii de medicamente marți, 10 ianuarie. Ei vor discuta soluții pentru ca sistemul medical să poată trece cu bine peste alerta epidemică din această perioadă. În plus, Ministerul Sănătății așteaptă un răspuns din partea Comisiei Europene în privința ordinului de limitare a exporturilor pentru anumite medicamente, notează Mediafax.