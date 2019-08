Adrian Ursu, director editorial la Antena 3, a avut o poziție fermă în urma anunțului făcut de către Alexandru Cumpănașu.

Adrian Ursu a criticat dur intenția unchiului Alexandrei Măceșanu, victima lui Gheorghe Dincă. În opinia jurnalistului de la Antena 3, inițiativa lui Cumpănașu este dezgustătoare și lipsită de credibilitate.

„Este dezgustător, vă spun cu toată mâhnirea. Am sperat că nu se vor îndeplini zvonurile. Am fost printre cei care a contrazic multe persoane care spuneau lucrul acesta. Nu ai cum să profiți de o altfel de tragedie, în general, și mai ales când ea se află în proximitatea ta și face parte din familia ta. Dacă Alexandru Cumpănașu are de gând să inițieze demersurile pentru candidatura la președinție, nu să candideze în mod real, își distruge și bruma de prestigiu pe care și-a construit-o”, a declarat Adrian Ursu la Antena 3.

