Cumpănașu a anunțat, joi seara, că va depune plângere penală la SIIJ față de procuorii care au anchetat cazul Țăndărei, respectiv va solicita Ministerului Afacerilor Interne un control tehnic la toate unitățile ce aparțin MAI Ialomița.

Reamintim că mai multe organizații neguvernamentale solicită demisia sau excluderea din magistratură a procurorului care a investigat cazul de trafic de minori Țăndărei, după ce instanța a respins probatoriul și i-a găsit nevinovați pe toți cei acuzați că au exploatat copii pe care i-au trimis la cerșit în toată Europa.

„NE PASA DE COPIII NOSTRI! Vorbele goale ale politicienilor si unor ong-uri nu au nici o valoare! De aceea, cu privire la cazul celor peste 10000 de copii si nu numai traficati in dosarul Tandarei pentru cersetorie si prostitutie in cate au fost achitati 25 interlopi am luat urmatoarele decizii:

Voi depune plangere penala la SIIJ fata de procurorii care au anchetat acest Voi depune plangere la CSM fata de procurorul-sef al PT Ialomita dar si fata de toti procurorii din Ialomita care au acoperit interlopii Solicit Procurorului General duspunerea unui control tematic pe fond la PT Ialomita care sa verifice toate actele efectuate in dosar incepand cu anul 2002 Solicit Ministrului Afacerilor Interne sa dispuna un control urgent la toate unitatile apartinand MAI din Ialomita si implicarea acestora in dosar: IPJ, DIPI, BCCO, DGA. Prezentarea publica a rezultatelor Plangere la DNA fata de procurorii si politistii implicati in dosat pentru posibile acte de coruptie pentru acoperirea clanurilor interlope

P.S.: Aduc aminte SIIJ ca inca astept un raspuns cu privire la procuroarea care a smuls-o pe Sorin dar si cu privire la alte plangeri”, a scris Cumpănaşu pe Facebook

