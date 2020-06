Tânărul de 28 ani le-a transnis celor 850.000 de urmăritori pe care îi are pe YouTube că totul n-a fost decât o glumă, cu toate că anterior jura că aşa le-ar face minorelor… C-aşa e în vloggosferă, probabil…

La nici 24 ore după ce filmuleţul în care milita la propriu pentru abuzarea minorelor, Colo a aflat că va fi cercetat de Poliţie.

În acest context se poate presupune că scuzele prezentate pe YouTube pot face parte dintr-o viitoare strategie de apărare.

Indiferent cum se va termina acest scandal devenit viral pe reţelele de socializare din România, cariera vloggerului este în pericol.

Aşa cum a susţinut chiar el, inclusiv vloggerii care colaborau cu el i-au dat semnale în acest sens şi este de aşeptat ca numeroase firme care colaborau cu el să-şi retragă finanţările.

Ar fi pasul logic într-o societate normală. Cine ar mai vrea să-şi lege numele de cel al unuia care jura că ar viola şi sodomiza minore dacă n-ar fi fost implicat într-o relaţie?

„Dacă stau acum să gândesc la rece chestia asta, a fost o glumă extraordinar de proastă, recunosc lucrul ăsta şi vreau să vă spun că îmi pare rău.

În ultima perioadă, pe Facebook, a izbucnit aşa un mare scandal şi am fost implicat în el de către mai mulţi influenceri, de către mai multe persoane cunoscute în această industrie…

Şi vreau să-mi cer scuze faţă de ei personal, în primul rând, pentru că acest clip este extras dintr-un live de divertisment pe care l-am făcut acum câţiva ani.

Îmi cer scuze în mod oficial pentru că videoclipul meu a deranjat. Nu reprezintă în niciun caz nici valorile mele morale, nici felul meu de gândire.

Vă spun sincer, respect toate femeile pentru că eu am fost crescut de mama mea, care mi-a oferit cea mai bună educaţie şi mi-a spus să respect toate femeile din această lume.

Credeţi-mă că sunt împreună cu o fată de 6 ani de zile, Alexandra este iubita mea şi o iubesc ca pe ochii din cap.

Niciodată nu am ridicat mâna la ea şi nu sunt de acord cu violenţa asta faţă de femei sau de către orice fel de alte lucruri. Nu aş fi vrut niciodată să jignesc în mod oficial pe cineva. Chiar şi neoficial.

E de mult timp acest videoclip cu mine pe internet şi vă spun sincer că nu aveam cea mai bună gândire, cea mai bună mentalitate, nu aveam acest număr de abonaţi, nu ştiam că mă adresez unui public atât de fraged.

Luam totul la derâdere şi la mişto pentru că mereu am făcut un show de entertainment, n-am avut ca scop niciodată să jignesc pe nimeni, n-am avut ca scop să ajung public în faţa voastră şi să-mi cer scuze“, a adăugat vloggerul.

Filmuleţul în care vloggerul îşi prezintă scuze:

Filmuleţul controversat în care Alexandru „Colo” Bălan explică urmăritorilor săi cum ar trata minorele.

Iată câteva dintre comentariile pro şi contra postate pe YouTube după filmuleţul în care vloggerul îşi prezintă scuzele:

„iziAcum 9 ore (editat)

Mersi ca mi ai sters comentariul. O sa mai zic o data. Tu spui ca mereu promovezi chestii bune, dar tu dai exemplu un singur live facut recent aici esti acuzat de niste lucruri grave. Puteai sa promovezi si pacea in lume daca dupa aceea spui cum ai viola o minora. Asuma ti ce faci si nu te mai victimiza

Loopy AdrianAcum 3 ore

Cancel culture isnt toxic when it comes to people like him

Fugaciu GiovZilla MarioAcum 2 ore (editat)

Urmeaza: “Salutare fratii mei, Colo pe vlog ! Deja stiti cum sta treaba”

The judge asked him „How does 5 to 10 years sound?” he says“Sexy.”

SamiAcum o oră

ah da glume despre underage girls, foarte entertaining si amuzant

Dana MaximilianAcum 5 ore

Complet nesincere scuzele! Un om sincer nu spune la fiecare trei cuvinte „va spun sincer..”. Iti pare rau ca ai fost expus, nu ca ai spus ce ai spus. Atentie la kharma!

Andrei PopescuAcum 3 ore

Ba frate, asuma-ti, vorbesti fara sa gandesti, asuma-ti si nu mai sterge cometariile, deja parerile s-au format si nu o le schimbi tu cu niste scuze, niste scuze din cauza fricii. Daca videoclipul nu aparea la TV, nu ti ai fi cerut scuze in viata ta, si tu stii asta.

Madalina GrigoritaAcum 20 de minute

Nu esti nici un influencer, fii pe pace. Esti doar un, fii pe pace.simple as that

AnaAcum 8 ore

ai realizat ca nu o sa mai faci bani de paine?

Marios EmanuelAcum 9 ore

00:57 „violenta fata de femei sau fata de orice alte lucruri” subtila asta=))))

Talpan AndreiAcum 9 ore

Ar trebui sa distingi caterinca de o asemenea prostie. Ai o vârsta totuși, mulți te văd ca pe un model și nu e ok deloc.

Alex DascaluAcum 25 de minute

1:35 „Foarte multa lume, si lume frageda ma urmaresc” Ai probleme psihice!! Lume frageda??? Carne frageda? Deci tot ce ai spus acolo ca ai v**olat minore este adevarat..

Marib CrashAcum 11 ore

Adevărul e ca una de 16 ani tunata nici nu zici ca e asa mica..cand te gandesti ca ai baga vițelu acolo esti pedofil fara sa stii

Andrei ytAcum 11 ore

Frate bro noi te respectam copi din ziua de azi se nasc fara respect i aud pe strada la 9 . 10 anii ca isi baga si isi scot frate eu cred ca tu si alti youtubari incercati sa reparati o generatie capu sus

Who is AlinAcum 11 ore

Alexandru Bălan te iubim colo, o sa fim alături de tine, respect muncii tale și caterinci pe care o ai

AndraSterianAcum 11 ore

Daca am 16 ani si merg cu pantaloni scurti pe strada, ma respecti sau iti vine sa ma scuipi in gura?

Daria U280Acum 11 ore

Respect!!!! Cum am spus în comentariul pe care l-am spus nu pot să te contrazic cu ceva! Ești un om foarte optimist și amuzant!!

TomiAcum 11 ore (editat)

Hey frate.. te urmăresc de când ai pus videoclipuri cu golfu’ era blanao rău.. dar videoclipul acela cu minore etc cu “fetișu’ “ tău nu l-am văzut dar ce ai zis acolo in videoclipul acela zici doar între prieteni frate caterincă… mai râdeți una alta dar nu zici așa ceva în față cu miii de oameni. Dar te susțin in continuare!! Respect frate

Andrei TudorAcum 11 ore

Desigur, hai sa rescpectam si sa sustinem „glume” cu si despre pedofilie. Minunat

Cristian PristavuAcum 11 ore

Respect bro

Badoiu’Acum 11 ore

Respect, ai avut dreptate in tot clipul

Em1s LordAcum 11 ore

@Andrei Tudor Noi il sustinem orice ar fi. Ceea ce nu intelegi tu deoarece nu ai vizionat videoclipul, este ca el nu va mai face glume de genul. Asculta ce are omul de zis inainte sa te bagi in seama, imbecilule.

Andrei PredaAcum 11 ore

RESPECT SI PUTEREE

Vitamina de GAMING Acum 11 ore

Respect ești un om foarte puternic

Doroga MarianAcum 11 ore

Respect și asa va fi mereu

wizzyAcum 11 ore

Respect ! Sper sa fie totul bine, deoarece stim cum esti defapt, parerea mea este ca a fost o simpla caterinca nevinovata pe live, absolut nimic mai mult ! Suntem in 2020, ar trebuie sa stim cand este ceva amuzant si cand nu ! Si cand poti si esti 100% impacat cu tine sa imi scoti si mie plangerile, o sa sterg eu clipurile imediat dupa ! Respect !

vdsAcum 11 ore

PĂCAT CĂ NU SUNTEM IN SUA ACOLO PRIMEAI CEL PUȚIN 50 DE ANI DE PÂRNAIE SAU DIRECT PENALIZAREA CU MOARTEA. AI NOROC CĂ ROMÂNIA ESTE O ȚARĂ BANANIERĂ…

Alex 0lteanuAcum 11 ore

Așa respectați.l pe tălâmb ca atâta știți

Andrei TudorAcum 11 ore

@Em1s Lord Am urmarit intreg clipul, „imbecilule”. Normal ca nu va mai face astfel de glume, din moment ce a devenit publica situatia. Oricum, din momentul in care ai zis ca il sustii orice ar fi, meriti sa il insotesti pana la zdup, ca inseamna ca nu vezi nimic in neregula cu asta.”