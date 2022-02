Alexandru Arșinel, absent la propriul show. Marele actor a trecut prin clipe cumplite: „Îmi tremurau genunchii și mâinile”

Alexandru Arșinel a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate, însă a avut parte și de neplăceri pe plan profesional, fiind destituit din funcția de director al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

Îndrăgitul actor își dorește să revină din nou pe scenă, însă mai amână acest moment. Se pare că Alexandru Arșinel și-a pierdut din încrederea în forțele proprii și preferă să se mai recupereze o perioadă de timp.

Starea de sănătate i-a creat din nou neplăceri. Nu a putut fi prezent la piesa de teatru pe care o regizează, „Hai, Hai, România”, deoarece nu s-a mai putut urca în mașină. Tot corpul îi tremura în acea zi, a susținut Alexandru Arșinel, care își cere scuze în fața fanilor. Marele actor speră ca spectatorii prezenți la show să îi ierte lipsa, precizând că este pentru prima dată în cei 60 de ani de carieră când se întâmplă așa ceva.

„Nu am putut efectiv să mă urc în mașină. Îmi tremurau genunchii și mâinile. Regret enorm și sper ca publicul să mă înțeleagă. Este pentru prima data în cariera mea când mi se întâmplă asta, în cei 60 de ani de carieră pe care-i împlinesc chiar în 2022. Nu am închis ochii toată noaptea, de rușine!”, a declarat Alexandru Arșinel, în exclusivitate pentru impact.ro.

Alexandru Arșinel trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale

Îndrăgitul actor a recunoscut că trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale. Evenimentele din ultima perioadă l-au afectat extrem de tare și se simte lipsit de putere. De-a lungul carierei sale a urcat pe scenă în multe momente dificile, însă a reușit să facă față cu bine situației. De data aceasta, Alexandru Arșinel nici măcar nu a putut ajunge la teatru. Problemele de sănătate și faptul că nu a putut merge la teatru au fost cele care l-au demoralizat pe actor.

„Nu mi-a fost niciodată parcă atât de greu ca-n aceste ultime săptămâni! Am urcat pe scenă în multe momente dificile pentru mine. Și după ce suportasem diferite intervenții medicale, fie după transplantul de rinichi, fie după operațiile la inimă, fie chiar în perioada asta a ultimilor ani, când infectările cu COVID-19 se aflau într-o fază în care nimeni nu știa exact ce va urma. Acum mi-a fost imposibil, imposibil! Și am simțit o rușine fără egal. Sper ca publicul să mă ierte și să înțeleagă situația…”, a mai detaliat artistul.