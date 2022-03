Alexandrion Group se implică puternic ȋn susţinerea celor afectaţi de criza din Ucraina, prin intermediul Fundaţiei Alexandrion (P)

Alexandrion Group se implică puternic în susținerea celor afectați de războiul din Ucraina, printr-o serie de acțiuni umanitare derulate prin intermediul Fundației Alexandrion. Pentru a creste impactul acestor acțiuni și a oferi ajutor cât mai multor persoane afectate în mod direct de criza din Ucraina, Fundația Alexandrion este în contact cu atutorităţile române, instituţii de învățământ superior naționale, instituții de cult și organizații internaționale implicate ȋn cauze umanitare.

“Trăim momente extrem de dificile și triste pentru umanitate, momente care, din păcate nu îmi sunt străine. Deși locuiesc în România de aproape 40 de ani, experiențele trăite în ţara mea natală, Siria, o ţară frumoasă, dar atât de greu încercată de război, îmi vor rămâne întotdeauna întipărite în minte și în suflet. Ştiu ce înseamnă să îți fie teamă în permanenţă că ți-ai putea pierde viața sau, și mai rău, că ai putea rămâne fără părinți, bunici, frați, prieteni, în orice moment. Este un sentiment greu de descris și imposibil de simțit dacă nu ai trăit o astfel de experiență. Mă cutremură suferința refugiaților ucraineni, incertitudinea și spaima în care trăiesc, pentru că le cunosc foarte bine. Îi simt pe acești oameni la fel de aproape ca pe rudele mele. Tocmai din acest motiv îmi doresc să fac tot ce este posibil pentru a ajuta cât mai mulți dintre ei” a spus dl. Nawaf Salameh, Președinte Fondator Alexandrion Group și Președinte Fundația Alexandrion.

Fundația Alexandrion a luat legătura cu universități din mai multe zone ale tării, inclusiv din Suceava, pentru a derula în parteneriat, programe de susținere a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de origine ucraineană, care studiază deja în România, precum și a celor refugiați. De asemenea, aceștia vor putea aplica la programele de internship implementate de Fundaţia Alexandrion și la poziţiile deschise din interiorul Grupului. Prin aceste programe, Fundația Alexandrion îi va ajuta pe tinerii care studiază să nu renunțe la aspirațiile profesionale, pe fondul crizei cu care se confruntă ȋn această perioadă. Mai mult decât atât, acești tineri vor avea posibilitatea de a dobândi experiență profesională și de a-și câștiga venitul ȋn cadrul Alexandrion Group.

Fundația Alexandrion a pus la dispoziția autorităților române întregul spatiu ocupat ȋn trecut de Distileriile SABER 1789 din Rădăuți (județul Suceava) pentru a fi organizat în vederea sprijinirii refugiaților ucraineni. Întreaga activitate de producție a Distileriilor SABER 1789 a fost transferată în urmă cu mai mulți ani la Distileriile Alexandrion Saber 1789 situate ȋn Bucov (judeţul Prahova), regiunea Dealu Mare.

Partenerii de afaceri din Ucraina ai Grupului Alexandrion, alături de familiile lor, vor beneficia de cazare la Pivnițele Rhein & CIE Azuga 1892, din Azuga (județul Prahova). La Pivnițe se află cazate deja două familii refugiate, iar reprezentanții Grupului sunt în contact permanent și cu ceilalți parteneri pentru a-i prelua imediat, dacă va fi necesar. De asemenea, Fundația Alexandrion va oferi sprijin logistic și operațional tuturor partenerilor Grupului, oameni de afaceri ucraineni, care vor dori să își continue activitatea, în siguranță, din România.

“Este foarte important ca oamenii de afaceri ucraineni să își continue activitatea, pentru a putea contribui la redresarea economiei când această criză va lua sfârșit și pentru a-i putea ajuta și pe cei din jur. Noi le vom oferi tot sprijinul de care au nevoie: îi vom ajuta să își deschidă conturi bancare, îi vom pune în contact cu consultanți juridici și vom face tot ceea ce este necesar, pe partea de business, pentru ca ei să nu fie nevoiți să își întrerupă activitatea” a adăugat dl. Nawaf Salameh.

De asemenea, în ceea ce privește operațiunile comerciale, Alexandrion Group a încetat parteneriatul său cu producătorul de votcă de origine rusă, Beluga Group.

“În contextul actual nu mai putem continua parteneriatul nostru cu Beluga Group. Sunt un antreprenor care deține un business global și care înțelege foarte bine că este vital ca antreprenorii din toate colţurile lumii să fie responsabili și curajoși în aceste momente și să acționeze rapid. Sunt gata să îmi asum pierderi de aproape 1 milion de euro, contravaloarea stocului de marfă achiziționată de la Beluga Group, pentru a fi 100% alături de cei care fac tot posibilul pentru a pune capăt acestei crize cât mai repede posibil”, a concluzionat dl. Nawaf Salameh.

Despre Alexandrion Group

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția băuturi spirtoase și vinuri din România și singurul producător de single malt din țară. Grupul are o istorie de peste 200 de ani în industria de băuturi spirtoase locale, producând unele dintre cele mai puternice mărci din România, la DISTILERIILE ALEXANDRION SABER 1789, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrul vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Vodka Kreskova precum și alte produse au asigurat Grupului poziția de lider al pieței de băuturi spirtoase și tradiționale din România. Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri, liniștite și spumante, produse de Crama The Iconic Estate. Pentru mai multe informații, accesați www.alexandriongroup.com.

Despre Fundația Alexandrion

Fundația Alexandrion a fost înființată că urmare a numeroaselor activități sociale desfășurate de companiile din cadrul Alexandrion Group. Sub umbrela Fundației Alexandrion se derulează proiecte de peste 20 de ani. Fundația Alexandrion urmează evoluția Alexandrion Group. Fundația Alexandrion susține activ cultura din 2014, prin intermediul Premiilor Constantin Brâncoveanu și onorează excelența prin intermediul premiilor Constantin Brâncoveanu Diaspora și Constantin Brâncoveanu Internațional Awards. Prin premiile Matei Brâncoveanu, Fundația Alexandrion recunoaște potențialul de dezvoltare al tinerilor, pentru cercetare și realizări excepționale în domeniul lor de activitate. De-a lungul timpului, Fundația și-a pus amprenta și în susținerea performanțelor sportului românesc. Trofeele Alexandrion premiază performanța internațională a sportivilor români din 2016. Fundația a fost alături de Comitetul Olimpic și Sportiv Român la Olimpiade, din 2004 până în 2012, în încercarea de a încuraja tinerii sportivi să obțină cele mai bune rezultate.