În căutarea succesului de altădată, Alexandra Stan încearcă să mențină vie atenția fanilor. Cântăreața este cunoscută pentru pozele lipsite de inhibiții pe care le postează pe rețelele de socializare. Ultimele cadre de acest gen au fost „livrate” pe contul de Instagram, iar Alexandra Stan s-a bucurat de aprecierea „urmăritorilor”. În glumă, constănțeanca a spus și că s-a măritat.

„M-am măritat. Cu soarele și marea. Acum sunt sirenă”, a scris cântăreața. În prezent, Alexandra Stan este singură, după ce s-a despărțit de Bogdan Stăruială, cel care este un foarte bun practicant de surfing. „Am avut parte de o plimbare distractivă pe mare. Mă simt superfericit și recunoscător că am câștigat din nou competiția”, spunea Bogdan în septembrie 2019, după ce-a primit diploma care-i validează performanța în surfing.

În 2013, Alexandra Stan a fost protagonista unui scandal de proporții, după ce a fost bătută de impresarul ei, MArcel Prodan. Ea a explicat că și-a enervat partenerul pentru că i-a cerut partea de bani cuvenită după o serie de mai multe concerte.

„Vineri seara m-am dus să îi arat costumația pentru concertul de promovare de marți, din Spania. L-am intrebat de bani, dacă se poate să primesc banii pe ultimele concerte. Nu mi-a mai dat bani de anul trecut. Tot timpul mi-a dat cu țârâita…A inceput sa fie agresiv verbal”, spunea cântăreața pentru Pro TV, la vremea respectivă.

„Nici nu știu câți bani am de luat. De trei ani cânt unde mă trimit ei, nu comentez. Dar de câte ori am întrebat de bani a ieșit cu ceartă. Acum câteva luni am întrebat de bani și a iesit scandal. Până la urma ei sunt manageri și sunt obligați să-mi spună. L-au dat si pe tatăl meu afară din firmă acum vreo șase luni. Am și eu nevoie de bani, că de șase luni nu am mai primit nimic. Și au fost tot felul de investiții.

M-a smucit, tot încerca să mă dea afară din casă. M-a prins de gat și mi-a rupt lanțul, care a rămas acolo. De asemenea, au mai rămas acolo hainele și laptopul. Am plecat, m-am calmat”, mai povestea Alexandra Stan după acel conflict violent.