Alexandra Stan și-a arătat chiloții în clubul milionarilor. Dezmăț pe litoral

Alexandra Stan a plecat cu prietenii la distracție în Mamaia. Prima oprire a fost la clubul milionarilor, Loft, unde a dansat pe mese. Artista a venit doar într-un sutien și o pereche de club și a dansat până i s-au văzut chiloții, tanga. Ea s-a distrat cu prietenii ei pe scaune până dimineața, potrivit Cancan.

Alexandra nu s-a destrăbălat doar în Mamaia, ci și în Ibiza. Ea a fost în vacanță pe insula distracției și nu a mai ținut cont de nimic. La întoarcere, artista a realizat că a exagerat cu băutura și cu mâncarea și că s-a îngrășat. Aceasta este conștientă că trebuie să treacă la regim.

„Am fost în Ibiza înainte să merg în Constanța și am stat o săptămână acolo cu mare, soare, petreceri, distracție, relaxare, nu am avut nicio treabă acolo, tot în Constanța m-am încărcat. Când am fost în Canare, chiar am mâncat mult și mă îngrășasem, așa, la mâini, la picioare. De când am revenit în țară, am avut vreo două zile în care am mâncat super puțin, adică aseară am mâncat o salată, iar astăzi nu am mâncat nimic. Nu mai fac rău când îmi este foame. M-am obișnuit”, a declarat Alexandra.