Compania franceză Airbus a decis ce va face în legătură cu proiectul fabricii de elicoptere de la Braşov.

Colosul Airbus caută soluții pentru acest proiect și ia în calcul să mute producția de elicoptere într-o altă țară! Deși a investit deja 10 milioane de euro în fabrica de la Brașov, firma din Hexagon se retrage, iar motivul este incredibil – partea română nu și-a respectat promisiunile!

Olivier Michalon, șef pe regiunea Europa la Airbus Helicopters, susține că la Ghimbav trebuiau fabricate elicopterele H215M, dar România nu a trimis nici până acum o ofertă concretă de cumpărare! Modelul H215M este un elicopter robust, bimotor și care poate executa atât misiuni utilitare, cât şi acţiuni de luptă.

Dacă noul guvern nu va face o propunere concretă, atunci Airbus pleacă din România, amenință Olivier Michalon, într-o declarație preluată de RTV!

„În 2015, am avut o viziune, să ne extindem amprenta industrială în Braşov (…) La acel moment, impresia noastră a fost că România va înlocui vechile elicoptere Puma Socat. Înţelegem, însă, că e vorba de o investiţie mare şi că e nevoie de timp şi am fost extrem de răbdători. Iar în august 2017, preşedintele Emmanuel Macron a venit la Bucureşti, unde a purtat discuţii cu preşedintele României şi a existat confirmarea că proiectul va continua. Şi noi am fost foarte optimişti în această privinţă. Din păcate, nimic altceva nu s-a întâmplat”, a declarat Michalon.

Deja construită și în mare parte utilată, clădirea fabricii Airbus poate rămâne nefolosită. „Am observat că proiectul nu va merge mai departe. Astfel că am decis imediat să dăm înapoi subvenţiile primite, pentru că proiectul nu a fost lansat şi noi nu am vrut să pară că am luat bani pe care nu i-am folosit pentru producţia aparatelor. De atunci am avut multe, foarte multe discuţii cu politicieni, cu oameni din sectorul militar, cu diplomaţi care ne-au susţinut, asupra a ceea ce era nevoie ca proiectul să demareze. Investiţia era câştigătoare din multe puncte de vedere, economic, social, diplomatic, educaţional, pentru industrie şi pentru Airbus, dacă îl realizam, dar şi pentru România”, mai afirmă șeful Airbus.

Și cum, „din nefericire, nimic nu s-a întâmplat”, compania Airbus a făcut României o nouă propunere. În loc de a comanda 50 de elicoptere, „care presupune o sumă mare de bani, am propus autorităţilor române un contract de minimum 16 elicoptere. Fabrica noastră urma să producă 15 elicoptere pe an. Şi acum deja ar fi fost fabricate. Este o şansă ratată de România. Iar azi am decis să suspendăm proiectul”.

Foto: realitateadearges.net

