Omul solicitase repararea tabloului electric al mașinii, dar după multe zile de așteptare și nenumărate insistențe a fost sunat de reprezentanții service-ului care i-au cerut să vină să-și ridice mașina nefuncționala, care fusese incendiată.

Șocat de cele întâmplate, proprietarul masinii a refuzat să preia autoturismul incendiat și, pentru a ala ce s-a întâmplat cu mașina lui a apelat la Poliție și la ISU.

Știind că are o serie de defecțiuni la tabloul electric al mașinii, ieșeanul Răzvan Zmeu s-a dus cu autoturismul model Renault Trafic într-un service din zona Delphi, pentru a rezolva situația.

După ce a explicat mecanicilor și electricienilor de acolo care este problema, bărbatul a fost invitat să revina peste câteva zile, pentru a-și ridica mașna. Dar, după mai multe amânări, ieșeanul a fost sunat de reprezentanții firmei și a fost informat pur și simplu că mașina sa a fost incendiată și trebuie să vina să o predea.

„Aveam o problemă la tabloul electric al mașinii și am fost cu ea într-un service din zona Miroslava, mai exact la Avantest. Am vorbit o perioadă cu cei de acolo, le-am spus ce probleme am, iar ei mi-au transmis sa revin în 3-4 zile, după ce se repară. Mașina a fost dusa la sfârșitul lunii august, iar dupa 4 zile sun la ei să văd dacă e gata. Mi-au spus ca nu s-a rezolvat înca și că va trebui să mai aștept.

Nu am vrut să fiu insistent, pentru a nu-i deranja pe cei de la service și să mă trezesc cu mașina și mai stricată decat era. La aproape o săptămână de la lăsarea mașinii în service am fost sunat de cei de la Avantest și mi-au spus să vin să-mi iau mașina nefuncțională, care este incendiată” a relatat Răzvan Zmeu.

Șocat de cele aflate, șoferul s-a dus la service-ul din zona Miroslava, pentru a vedea cu ochii lui ce s-a întâmplat. omul a povestit că a fost întâmpinat cu o atitudine arogantă de către reprezentanții Avantest, care nu i-au oferit mai multe detalii despre cele întamplate și nici nu i-au oferit posibilitatea de remediere a situației. Am solicitat intervenția Polițiștilor și a ISU pentru a face o constatare la fața locului.

Pompierii mi-au explicat că, cel mai probabil, este vorba despre un scurt-circuit la bordul mașinii. În interior sunt pagube serioase, aproape tot bordul a ars. Acolo este un singur electrician, care este și tânăr, probabil a avut loc o eroare umană și s-a ajuns aici. Dar nu faptul ca s-a greșit este marea problemă, ci atitudinea lor, prin care nu și-au asumat nicio greșeală, și eu rămân păgubit. Am refuzat să ridic mașina până la finalizarea anchetei”, a mai explicat Răzvan Zmeu.

Te-ar putea interesa și: