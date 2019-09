Jocuri precum Fortnite, World of Tanks, Call of Duty și multe altele pot să fie jucate acum de pe orice computer care are o conexiune bună la internet.

Chiar și deținatorii de Apple se pot bucura acum de cele mai cunoscute jocuri pentru că Boosteroid este disponibil si pe Mac.

Practic în loc să cumpere computere scumpe, de peste 2000 euro, gamerii pot juca orice joc pentru un abonament lunar de 9,99 euro.

Fiind primul serviciu din lume ce permite streaming pentru gaming Boosteroid a pornit în România cu un preț promoțional care să atragă un număr cât mai mare de utilizatori.

Peste 4.000 de gameri folosesc platforma iar prima etapă de testare se va opri la 10.000 utilizatori.

Boosteroid.com oferă foarte multe surprize și facilitați pe platforma sa pentru cei care se grăbesc să se înscrie și pentru cei care oferă un feedback rapid și complet pentru perfectionarea platformei.

