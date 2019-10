Strategie de ultima oră a acționarilor postului de televiziune Realitatea TV! Aceștia au gândit un plan de rezervă în cazul în care Consiliul Național al Audiovizualului va decide în cadrul ședinței de marți să nu mai prelungească licența postului, operat de Realitatea Media.

În cazul în care televiziunea se va închide, soluția pentru care a optat patronul postului Cozmin Gușă, este ca emisiunile Realitatea TV să fie difuzate de Realitatea Plus. Consiliul Național al Audiovizualului a primit o altă cerere, de la Geopol Internațional, firma al cărei acționar este Cozmin Gușă, care deține de mai mulți ani licența TV, potrivit paginademedia.ro. Geopol Internațional solicită schimbarea grilei de programe a Realitatea Plus, solicitarea aflându-se pe ordinea de zi a ședinței CNA de marți.

In cerere nu se arată clar care va fi grila de programe și nici ce emisiuni urmează să fie difuzate la Realitatea Plus, dar se pare că se va cere modificare astfel încât programele de la Realitatea să fie difuzate de noul post Realitatea Plus.

Televiziunea Realitatea Plus a început să emită în anul 2015, după ce a primit licență în anul 2013, cu câteva zile înainte să-și piardă licența , reprezentanții CNA neavând informații legate de rețelele de cablu care vor transmite postul nou de televiziune . Reprezentanții noii televiziuni le-au spus membrilor CNA că postul emitea cu ajutorul câtorva rețele de cablu locale. Față de Realitatea TV, Realitatea Plus are un mare inconvenient, și anume acela că nu se află pe lista posturilor de televiziune care sunt difuzate obligatoriu de companiile de cablu. Potrivit surselor Paginademedia.ro, reprezentanții Realitatea Plus purtat tratative cu companiile de cablu în legătură cu preluarea postului de televiziune.

