Carnea ar fi fost adusă la Târgu Jiu , de către doi agenți economici, de la o fermă din Argeș, fiind sacrificată într-un abator din județul Vâlcea, potrivit presei locale din Gorj.

Afaceriștii nu ar fi avut certificate sanitar veterinare pentru marfă. Alerta ar fi fost dată de ANSVSA care a trimis, rapid, inspectorii DSVSA Gorj în control.

“Pe data de 28 octombrie, am fost notificaţi că în judeţul Gorj a intrat carne infestată cu virusul pestei porcine. Imediat am demarat o anchetă în cadrul acestei unităţi. La data controlului nu s-a mai găsit niciun gram de carne de porc din acest lot. Am dispus imediat dezinfecţia generală a acestei hale, iar a doua zi am recoltat probe de sanitaţie şi probele fiind conforme, s-a început activitatea”, a precizat, astăzi, pentru Agerpres, directorul DSVSA Gorj, Nicolae Călescu.

El a adăugat că cei doi agenţi economici au cumpărat carnea cu documente conforme.

„La data controlului nu am găsit niciun gram de carne de porc din acest lot, fusese vândută, noi le-am luat declaraţii la agenţii economici, e vorba de nouă zile de la data când a intrat carnea din lotul respectiv, până când am fost noi anunţaţi. Lotul provenea din ferma de la Argeş, unde a fost declarată boala, ulterior, şi din acest loc de carne a fost depistată carne şi în alte judeţe, nu numai în judeţul Gorj. Cei doi comercianţi au luat carnea cu documente, cu certificat sanitar-veterinar, e cu siguranţă o anchetă în cele două judeţe. Noi, DSV, am procedat conform legislaţiei, corect, am acţionat la timp, deci nici cei doi agenţi nu au nicio vină, pentru că ne-au prezentat documente, la momentul când au cumpărat carnea nu se ştia că provine din animale infestate”, a mai spus directorul DSVSA Gorj.

În prezent, la nivelul judeţului Gorj există active 36 de focare de pestă la porc domestic şi două la porc mistreţ. (Foto-gorjeanul.ro)

