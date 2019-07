Un executor judecătoresc a pus sechestre pe toate bunurile aflate în subordinea Serviciului Salvamont Borșa, fapt ce a dus la un eveniment tragic: un bărbat a murit pentru că nu a putut fi salvat la timp.

Salvamontiștii de la Borșa au fost solicitați să intervină, în Munții Rodnei, pentru salvarea unui bărbat de 68 de ani, din Deva, care a suferit un atac de cord. Intervenția a fost îngreunată și a durat foarte mult deoarece mașinile și șenilatele folosite pentru intervențiile pe munte au fost puse sub sechestru civil de către un executor judecătoresc.

„Am fost solicitați să intervenim pentru salvarea unui turist de 68 de ani, aflat în stop cardio-respirator, la 100 de metri de stația meteo din Munții Rodnei, la 1.900 de metri altitudine. Am format echipa de intervenție, am solicitat elicopter SMURD, care nu era, însa, disponibil. Din păcate, nu am avut mașini de intervenție montană pentru deplasare, deoarece un executor judecătoresc a pus, joi, sechestru asigurator pe toate mașinile Primăriei Borșa, inclusiv pe doua ale Salvamont”, a declarat, șeful Serviciului Salvamont Borșa, Ion Timiș.

În cursul zilei de vineri au mai fost alte trei solicitări de intervenție care nu au putut fi onorate ca urmare a lipsei mijloacelor de deplasare.

Primăria Borșa a luat decizia să le pună la dispoziția salvamontiștilor o trăsură cu cai, pentru a se putea deplasa mai repede la intervenție.

Pe de altă parte, surse oficiale susțin că doar trei mașini de la Primăria Borșa au fost puse sub sechestru și acestea nu sunt din dotarea Serviciului de Salvamont.

