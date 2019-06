Ce face ministrul când țara e sub ape? E la terasă cu o blondă... Răspunsul ministrului Apelor și Pădurilor

În timp ce țara se află sub ape, ministrul PSD al Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, își savura tacticos - nu o apă, ci o bere - pe o terasă împădurită, în centrul Capitalei, pe malul Dâmboviței. Joi, între orele 17 si 18.25, Deneș era tandru cu o blondă despre care spune că îi e colegă de partid.





Ce cod roșu, galben sau partocaliu? Ministrul părea atent doar doamna din fața sa, a cărei mână a sărutat-o insistent, de mai multe ori. De unde și vechea expresie: Țara arde și baba se piaptănă.

După o oră și jumătate, între o ciorbă de burtă și o ceafă de porc, cei doi au plecat agale spre ieșire, urcându-se în Fordul de serviciu, B 130 WPR (vezi foto), al ministrului de la Ape și păduri. În urmă au rămas doar scrâșnetele din dinți ale ospătarului și câteva vorbe de duh, șoptite în barbă. Am înțeles și de unde venea supărarea. Ministrul a plătit nota de 76 de lei, cu cardul, fară a mai lăsa vreun bacșiș și bietului ospătar.

La masă cu „colega de partid”

Am pus mâna pe telefon și am sunat la minister să ne interesăm de soarta lui Ioan Deneș, fiind ferm convins ca s-a îndreptat în trombă spre birou. Stupoare. La orele 19, la telefoanele afișate pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurilor (cabinet, mass-media, secretari de stat etc) nu raspundea nimeni. Or fi în ședința operativă, ca e stare de urgența, comitet de criză. Drept urmare, l-am deranjat pe însuși ministrul.

I-am spus că de la Evenimentul Zilei îl inoportunăm, dorind să aflăm dacă este bine. Ne-a dat toate asigurările că este ok. Întrebat și dacă situația din țară îi dă timp suficient să colinde teresele bucureștene, a răspuns ritos: „Ce, nu am voie să mănânc?”. Bine, bine, dar cu blonda ce-ați avut? Explicația ministrului a venit sec: „Eram cu o colega de partid”. Ba mai mult, în situația cu inundațiile ne-a asigurat domnia sa că este sub control.

Premierul a cerut implicare miniștrilor în teritoriu

Trebuie spus că situația dată apare în contextul în care prim-ministrul Viorica Dăncilă tocmai a cerut miniștrilor cabinetului său să se implice și să se deplaseze în teritoriu „pentru a evalua pagubele și a identifica cele mai rapide soluții de sprijinire a oamenilor și comunităților afectate”.

Joi spre vineri exista o alertă de un cod galben de furtuni și ploi torențiale în mai multe județe plus un cod roșu de inundații pe anumite râuri. Cinci persoane sunt decedate, iar inundaţiile au afectat numai miercuri, 159 localităţi din 28 judeţe şi municipiul Bucureşti, apa inundând sute de case, beciuri, subsoluri, curţi şi anexe gospodăreşti.

Nu au scăpat nici sediile unor instituţii publice, dar şi ale mai multor firme. Joi, se semnalau probleme în 41 de localități din 16 județe. Totodată sunt în vigoare avertizări hidrologice de cod portocaliu și galbenpe mai multe sectoare ale Dunării, care vizează depășirea cotelor de apărare, precum și pe cursurile de apă din vestul, sudul și sud-estul țării, existând risc crescut de inundații.

