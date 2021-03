Emil Boc vaccinat cu serul AstraZeneca din lotul problemă.

Emil Boc a fost vaccinat cu serul AstraZeneca din lotul cu probleme. Primarul municipiului Cluj susține că nu a avut nici un simptom după ce s-a imunizat. El a declarat că a aflat că este vorba despre un lot cu probleme abia a doua zi, când a verificat numărul de serie al lotului.

„Chiar cu ăla m-am vaccinat. Am reținut aseară numărul 2856 și dimineața, când am ajuns la birou am verificat. Nu am avut alte simptome decât cele obișnuite unei răceli sau simptomele pe care le-am avut în copilărie la vaccinare. Eu am încredere în Uniunea Europeană, se fac analize și sunt convins că deciziile vor fi luate în interesul sănătății”, a spus primarul Emil Boc conform Ziua de Cluj.

Un adevărat scandal a izbucnit în jurul dozelor devaccin AstraZeneca, după ce mai mulți pacienți s-au plâns de reacții adverse.

CNCAV a decis, joi seara, să retragă un lot de vaccin AstraZeneca. Este vorba despre 4.000 de doze care provin dintr-un lot cu probleme pentru care Italia a decis suspendarea temporară a administrării. Dozele de vaccin vor fi puse la păstrare până la clarificarea situației.

Autoritățile vor continua imunizarea cu serul din celelalte loturi AstraZeneca.

Campania de vaccinare trebuie să continue

La câteva ore după izbucnirea acestui scandal, premierul Florin Cîțu a declarat că această campanie de vaccinare trebuie să continue. El a precizat că trebuie folosite toate tipurile de vaccin, inclusiv cel de la AstraZeneca. Aceasta în ciuda controverselor apărute în spațiul public.

„Campania de vaccinare trebuie să continue cu toate tipurile de vaccin, cu monitorizarea eventualelor efecte adverse. Nu s-a schimbat nimic. În ceea ce privește tipul de vaccin care a fost ieri în discuție în spațiul public, Agenția Europeană spune că nu există indicii în acest moment care să facă o legătură între cele câteva cazuri și vaccin. De aceea, campania de vaccinare trebuie să continue”, a precizat Florin Cîțu.

Potrivit spuselor sale, la nivel european au fost deja vaccinate 5 milioane de persoane cu acest tip de vaccin. Dintre acestea, Marea Britanie își vaccinează toată populația cu AstraZeneca.

„Ar fi greu de crezut că un guvern ar fi atât de iresponsabil. Deci trebuie să avem încredere în experții care au recomandat autorizarea acestor tipuri de vaccin, că își vor face treaba în continuare”, a declarat, vineri, premierul Florin Cîțu.

Mai multe state au luat decizia de a opri vaccinarea cu AstraZeneca. Decizia a fost luată în urma unor suspiciuni conform cărora efectele secundare pe care le dă sunt grave. Este vorba despre cheaguri de sânge fatale.

