Alertă la nivel mondial. Vom fi șterși de pe fața pământului de ape. Nimeni nu mai poate controla nimic

În ultimul său raport, Climate Central a creat un fel de hartă pentru a evalua ce părți ale Pământului vor fi sub apă înainte de 2030 din cauza creșterii nivelului mării. Harta a fost creată folosind informații de la Panelul Interguvernamental pentru Schimbările Climatice (IPCC), organismul Națiunilor Unite responsabil de analiza științei legate de schimbările climatice.

Mari orașele ale lumii încep să se scufunde

Există doar un singur factor de bază care stă la baza creării acestor indicatori: traiectoria actuală a poluării. Oamenii de știință susțin că, deși se pot schimba lucrurile în următorul deceniu, pe baza lipsei de acțiuni concrete pe care le-am văzut în ultimii 10 ani, există șase orașe care se află în pericol să fie acoperite de apă parțial sau integral în mai puțin de un deceniu. Vă prezentăm cele șase orașe care ar putea fi sub apă înainte de 2030:

Amsterdam – Olanda

Amsterdam este o destinație faimoasă din Olanda. Orașul este cunoscut pentru arhitectura sa romantică, podurile colindate adesea de turiști, consumul liber de marijuana și viața de noapte. Din păcate, Amsterdam se încadrează în regiunea cunoscută sub numele de „Țările de Jos”, și se află în pericol de a fi inundat, la fel ca alte orașe din Olanda, precum Rotterdam și Haga.

Chiar dacă de-a lungul anilor, autoritățile olandeze au încercat să combată fenomenul de intensificare a nivelului mării, apărându-se cu succes împotriva inundațiilor, se pare că Amsterdam este vizat direct de o scufundare cel puțin parțială până în 2030.

Basra – Irak

Considerat principalul oraș-port din Irak, Basra este situat de-a lungul fluviului Șatt al-Arab. , care se scurge în Golful Persic. Învecinându-se cu mlaștini adânci, Basra s-ar putea trezi parțial sau complet scufundat înainte de sfârșitul acestui deceniu.

New Orleans – SUA

Schimbările climatice nu fac diferența între țările sau regiunile dezvoltate de pe glob și cele aflate în curs de dezvoltare. Efectele cantităților mari de emisii de gaze cu efect de seră care au încălzit planeta vor afecta toate teritoriile în mod egal. Singura diferență va fi bazată pe cât de bine sunt pregătite țările afectate pentru a face față crizei climatice.

Orașul New Orleans, care este aparține statului Louisiana și este situat în sudul Statelor Unite, are deja un faimos sistem de diguri pentru a-l proteja de inundații. Cu toate acestea, predicțiile oamenilor de știință subliniază faptul că autoritățile trebuie să facă mai mult pentru a le da șansa locuitorilor din New Orleans de a prinde și următorul deceniu, reamintind că în 2005, Uraganul Katrina a reușit să penetreze sistemul de diguri al orașului.

De altfel, New Orleans este cunoscut pentru trecutul său legat de apă. în 1910, cu ajutorul a numeroase pompe mari, compania Albert Baldwin Wood a reușit să usuce terenul orașului, care era înconjurat de mlaștini.

Veneția – Italia

Veneția este unul din cele mai cunoscute orașe din lume. Locul nu este străin de inundații, Veneția fiind cunoscută pentru rețeaua sa de căi navigabile, care atrage ani de an milioane de turiști din toată lumea.

Potrivit oamenilor de știință, orașul se scufundă cu doi milimetri în fiecare an și se confruntă cu efectele directe ale creșterii nivelului apei. Chiar dacă Veneția are și măsuri de protecție, ar putea fi necesari pași mai radicali pentru a preveni scufundarea acesteia.

Potrivit documentului, multe din structurile arhitecturale din oraşul italian sunt în pericol de prăbuşire şi este nevoie de un plan clar pentru a le proteja. Locuitorii şi iubitorii oraşului au semnalat de multe ori, în decursul anilor, pericolul pe care îl prezintă, pentru Veneţia grupurile foarte mari de turişti şi navele de croazieră care se apropie de malurile sale.

Ho Chi Minh – Vietnam

Orașul Ho Și Min este cel mai mare oraș din Vietnam și este așezat în apropierea Deltei Mekongului. Cunoscut anterior sub numele de Prey Nokor, orașul a fost principalul port al Cambodgiei, înainte de a fi cucerit de vietnamezi în secolul 17. Experții atrag atenția că din cauza nivelului crescut al mării, cel puțin majoritatea zonelor de est ale orașului, care sunt situate în apropierea râului Mekong, de-a lungul zonelor mlăștinoase din Thu Thiem, ar putea fi sub apă înainte de 2030.

Chiar dacă orașul nu se scufundă, poate deveni prea periculos pentru ca oamenii să trăiască din cauza unei varietăți de factori, inclusiv inundațiile și furtunile intensificate.

Kolkata – India

În prezent capitala provinciei federale Bengalul de Vest din India, Kolkata are o nouă provocare în cale dacă dorește să păstreze istoria culturală asociată orașului. Înainte de 2030, o mare parte din Kolkata s-ar putea confrunta cu inundații imense, care ar putea provoca scufundarea orașului.

Planeta s-a încălzit deja cu 1,2 grade Celsius

Conform raportului pe 2021 privind schimbările climatice, realizat de Programul ONU pentru Mediu (UNEP), planeta s-a încălzit deja cu 1,2 grade Celsius. Cel mai recent set de angajamente ale națiunilor privind lupta împotriva schimbărilor climatice sunt cu mult sub ceea ce este necesar pentru a limita încălzirea la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, un prag despre care experții climatici spun că este critic și nu trebuie atins.

În evaluarea sa anuală privind emisiile de CO2 în atmosferă, UNEP a calculat diferența dintre emisiile care urmează să fie eliberate de țări și nivelul necesar pentru limitarea creșterii temperaturii la 1,5 grade Celsius.

Locuitorii din Sydney vor avea mari probleme

Dacă temperaturile cresc cu 2,7 grade Celsius, precipitațiile vor scădea în orașul Sydney, iar secetele în oraș se vor intensifica. Acest lucru va avea un efect secundar și va duce la o reducere a disponibilității apei pentru agricultura irigată. Drept urmare, va crește prețul la apă, scrie publicația britanică INews.

Washington DC ar putea să înregistreze inundații în cele mai joase zone uscate din jurul celor două râuri ale orașului, Potomac și Anacostia. Acestea sunt direct influențate de maree și nivelul oceanului.

Şi Tokyo nu stă prea bine, e posibil să fie lovit de evenimente meteorologice extreme mai intense și mai frecvente, cum ar fi furtunile, secetele și inundațiile, dacă încălzirea globală va ajunge la 2,7 grade celsius față de perioada industrială, în timp ce capitala Spaniei, Madrid, va fi foarte afectată de secete și cicloni tropicali.

În Brazilia, de asemenea, o creștere a temperaturii peste medie ar putea duce și la o criză energetică, deoarece cel mai mare procent din electricitatea națională este generată de centrale hidroelectrice. Se preconizează că multe dintre aceste bazine vor experimenta o scădere a debitului, relatează indiatimes.com.