Alertă în SUA. Nave chinezești și rusești au fost surprinse pe lângă o insulă din Alaska

Nava Gărzii de Coastă americană, denumită Kimball a observat crucișătorul chinezesc la 138 kilometri nord de insula Kiska din Alaska. În apropierea ei se aflau alte două nave militare chinezești și patru nave militare rusești, inclusiv un distrugător.

Kimball, cu o lungime de 127 de metri și ce își are sediul în Honolulu, a observat cum navele au rupt formația și s-au împrăștiat.

„În timp ce formația a operat în conformitate cu regulile și normele internaționale, ne vom întâlni pentru a ne asigura că nu există nicio perturbare a intereselor SUA în mediul marin din jurul Alaska”, a spus contraamiralul Nathan Moore, comandantul celui de-al șaptesprezecelea district al Gărzii de Coastă.

Paza de Coastă a declarat că liniile directoare ale Operațiunii Frontier Sentinel cer să se răspundă la „prezență cu prezență” atunci când concurenții strategici operează în apele americane și în jurul acestora. Așadar, nava Kimbell va continua să monitorizeze zona.

Navele au fost observate la doar o lună după ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a avertizat cu privire la interesul Chinei pentru regiunea arctică și la dezvoltarea armatei ruse în zonă.

A 7-ship Chinese/Russian naval group is in the Bering Sea, US Coast Guard reports. Cutter KIMBALL WMSL756 encountered Chinese destroyer NANCHANG 101 19 Sept about 75nm N of Kiska, along with two other Chinese ships and 4 Russian warships, incl the Udaloy-class destroyer seen here pic.twitter.com/ywjGeHmgOi

— Chris Cavas (@CavasShips) September 26, 2022