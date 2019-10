Întrebat despre propunerea USR privind impozit zero pe salariul minim, Ludovic Orban a declarat că „această propunere a existat şi există în programul de guvernare al PSD – e adevărat, nu pe salariul minim; era impozit pentru veniturile sub 2.000 de lei, dacă vă aduceţi aminte, scutrie de impozit…”, dar, a spus el, „orice venit trebuie impozitat”.

„Asta este o regulă, este un principiu – principiul echităţii fiscale, principiul justei distribuiri a sarcinii fiscale către societate. Mi se pare un populism, vă spun sincer. Sigur, dacă unii cred că pot să câştige voturi aşa cum câştiga PSD, propunând zero impozit… – că şi la data respectivă 2.000 era până în nivelul salariului minim. Nu astfel se câştigă”, a adăugat liderul PNL.

„Noi trebuie să găsim soluţii să atragem investiţii, investiţii care să genereze locuri de muncă bine plătite. Noi trebuie să susținem orice om, orice român care are o inițiativă economică, are o profesie liberală sau vrea să pună pe picioare o afacere sau are o inițiativă în domeniu cultural sau în orice alt domeniu de activitate; noi trebuie să-l sprijinim ca să poată să reușească în întreprinderea lui. Nu cu astfel de populisme se câștigă voturi”, a mai punctat premierul desemnat la Digi 24.

Declarația de fiscalitate

El a vorbit și despre declarația de fiscalitate, prin care oamenii politici să fie total transparenţi. „În general, despre un om public trebuie să se cunoască sursele de venit, măsura în care își plătește taxele și impozitele…” „Fiscul, şi în Germania, și în Franța, și în Statele Unite, te verifică, da? Ce proprietăți ai? De unde le-ai dobândit? Ai avut venituri, ai plătit impozit aferent veniturilor necesare pentru a-ţi dobândi o proprietate sau a face o achiziție respectivă? Și dacă nu ai plătit impozitele aferente veniturilor necesare pentru achiziționare, fie îţi achiziționează imobilul, fie te pune să plătești”.

„La noi eu nu înțeleg de ce nu se aplică, pentru că averile dobândite fără veniturile necesare şi mai ales fără să-ți fi plătit impozitele aferente veniturilor respective constituie niște averi care au fost dobândite fie din evaziune, fi din surse care nu sunt legale”, a mai spus Ludovic Orban.

„Foarte mulţi oameni, după 1990, au amestecat politica cu afacerea și s-au băgat în politică ca să aibă relații privilegiate fie cu autoritățile, fie să aibă condiții de competitivitate îmbunătățită în raport cu alți actori economici concurenți din domeniul respectiv. Eu cred că vremea în care afacerile se amestecă cu politica a trecut”, a adăugat liderul liberal.

„Cine face politică trebuie să facă politică, să servească interesul public. Dacă a avut afaceri, evident că trebuie să ştii tot despre afacerile pe care le-a avut, evident că nu mai are voie să-şi conducă afacerile şi evident că firma pe care a avut-o nu mai are voie să aibă niciun contract cu domeniul lui de activitate. Dar lucrurile astea clar trebuie să fie cunoscute, transparente, pentru că destul a fost afectată concurența loială pe diferitele pieţe datorită unor relații privilegiate cu decidenți politici pe care le au fie oameni din clientela politică, fie chiar oameni politici care au dobândit avantaje necuvenite”, a mai punctat Ludovic Orban.

Ordonanța 114 și pensiile

„Ordonanţa 114, pe scurt: evident trebuie abrogate reglementările din domeniul energiei. În schimb, cu o perioadă de tranziție, care trebuie să permită companiilor străine – de șase, maxim nouă luni de zile. Trebuie abrogate prevederile – și asta susținem – legate de mediu financiar-bancar, legate de comunicații, de asemenea prevederile legate de Pilonul II de pensii, FDI e o minciună gogonată, o poveste… – uitați-vă, au dat drumul la proceduri de licitaţii pentru semnarea de contracte în valoare de aproape 400 de milioane pe așa-zisul FDI, în condițiile în care ei n-au niciun ban! Pe ce, pe bani din pix?!”, a afirmat premierul desemnat.

„Pe bani din pix, pe promisiuni neonorate. De asemenea, trebuie oprită plafonarea. Ştiți foarte bine că prin Ordonanța 114 au fost plafonate indemnizațiile până în 2022 – indemnizația pe care o primesc persoanele persecutate politic, deținuții politici, indemnizațiile academicienilor… Adică a fost așa, parcă o răutate gratuită împotriva unor categorii pe care probabil pesediștii le urăsc”, a încheiat liderul PNL.

