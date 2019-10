Fumătorii care fumează mai puțin de cinci țigări pe zi își provoacă daune pe termen lung la plămâni, potrivit unui nou studiu condus de cercetătorii de la Colegiul Medicilor și Chirurgiilor din Universitatea Columbia. La fel, nici foștii fumători n-au scăpat de pericol.

„ Mulți oameni presupun că fumatul a doar câteva țigări pe zi nu este atât de rău” spune liderul studiului dr Elizabeth Oelsner, asistent-profesor de medicină la Colegiul Medicilor și Chirurgilor din Universitatea Columbia. „Dar se dovedește că diferența de pierdere a funcției pulmonare între cineva care fumează cinci țigări pe zi față de două pachete pe zi este relativ mică”, arată ea.

Pentru un nou studiu, publicat în The Lancet Respiratory Medicine, cercetătorii au analizat în mod special funcția pulmonară – cantitatea de aer pe care o persoană o poate inspira și expira – la fumători, foști-fumători și niciodată fumători. Funcția pulmonară scade în mod natural odată cu vârsta (începând de la 20 de ani) și este cunoscut faptul că fumatul accelerează declinul.

Din cauza numărului mare de oameni încluși în studiu – mai mult de 25.000 – Oelsner și colegii ei au putut observa diferențe în funcția pulmonară între fumătorii ușori (30) pe care alte studii nu au reușit a detecta.

Analiza lor a constatat că funcția pulmonară la fumătorii ușori scade într-un ritm mult mai aproape de cea a fumătorilor grei decât a nefumătorilor. [Comparativ cu rata de declin a unui nefumător, stabilit la zero pentru analiză, scăderea suplimentară pentru fumătorii ușori este de 7,65 ml / an și 11,24 ml / an pentru fumătorii grei].

Asta înseamnă că un fumător ușor ar putea pierde aproximativ aceeași cantitate de funcții pulmonare într-un an pe care un fumător puternic ar putea-o pierde în nouă luni.

„ Fumatul a doar câteva țigări pe zi este mult mai riscant decât o mulțime de oameni cred”, spune Oelsner. „Toți ar trebui să fie încurajați să renunțe la fumat, indiferent de câte țigarete pe zi consumă”.

Te-ar putea interesa și: