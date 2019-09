Poate că vă mai aduceți aminte de momentele în care Traian Băsescu câștiga alegerile în 2004. La câteva luni distanță, într-un articol semnat de Gabriel Stănescu, director la una din gazetele lui SOV, se arunca o bombă pe piață: Președintele României a explicat într-o întâlnire off the record, la un restaurant celebru la vremea lui -Golden Blitz- de ce preferă axa București-Washington-Londra, față de Bruxelles-Berlin-Paris. Erau de față Gabriel Stănescu, Liviu Mihaiu, Robert Turcescu, Adriana Săftoiu și Elena Udrea.

Reiau citatul care descrie situația, așa cum a fost redactat de Gabriel Stănescu, pentru posteritate:

„Întrebat de ce ține atât de mult la Axa Washington-Londra-Bucuresti și nu este adeptul unor relații la fel de apropiate cu partenerii tradiționali, Franta si Germania, Traian Basescu a afirmat râzând: Decât să sug… la mai mulți licurici mai mici, mai bine sug… la un licurici mai mare!”.

La aceea masă s-a scris istorie. Reală sau nu, povestea a devenit legendă.

Așa a rămas în istoria României sintagma Marele Licurici. Adică Statele Unite ale Americii.

Apropierea alegerilor prezidențiale a dat startul în cursa pentru a arăta românilor că vom avea un președinte care este un intim al lui POTUS (acronimul utilizat pentru President of the United States). Cel mai bine poziționat în această cursă este și va rămâne până la final, Klaus Iohannis.

A beneficiat de două vizite la Casa Albă, la ultima din ele, de acum câteva săptămâni președintele Donald Trump alocându-i un spațiu de timp mult peste cel anunțat. Fiind la curent cu stilul managerial în care conduce administrația prezidențială trebuie remarcat interesul deosebit acordat României. Iar aici, așa cum spuneam, Klaus Iohannis are o poziție dominantă. Mai ales că la reuniunea ONU de la New York ar mai putea puncta, dar și aici are avantajul poziției de președinte în exercițiu.

Așa că să vedem ce fac ceilalți.

Viorica Dăncilă nu se lasă mai prejos așa că și-a aranjat o “oportunitate” la New York cu vice-președintele SUA Mike Pence. Premierul pleacă într-o deplasare de o săptămână alături de Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, Ramona Mănescu, ministrul de Externe, și ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

„Voi pleca duminică în Statele Unite ale Americii, este o vizită de lucru, vom semna şi un memorandum pe energie, nu ne ducem să facem poze, ne ducem ca să avem rezultate în urma acestei vizite. Ne vom întâlni acolo şi cu un număr mare al oamenilor de afaceri, unde le vom vorbi despre avantajele investiţiilor în România, despre predictibilitate”, a declarat Viorica Dăncilă.

N-am prea înțeles care este pretextul acestei deplasări, o vizită de lucru presupune întâlniri oficiale cu membri ai administrației de la Casa Albă, nu întîlniri în care se lucrează sau semnează ceva. Dar fiind îngăduitori cu exprimarea premierului putem să spunem că în mod clar vorbim despre aceeași intenție de a arăta că are binecuvântarea Washingtonului. Plus câteva poze…

O precauție electorală mai mult decât necesară în condițiile în care precedentul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a dat mâna cu Donald Trump într-o acțiune lobby-istă tipică. A dat mâna, iar acum dau cu subsemnatul unii din foști săi apropiați, parteneri de afaceri cu Elliot Broidy, devenit din mai 2019 suspect într-o anchetă a FBI. Cu ramificații în România.

Din cunoștințele mele nici Dan Barna nu a vrut să rămână de căruță, așa că face și el săptămâna asta o vizită în SUA. Prezentată ușor misterios ca „vizita în SUA”, în realitate este o deplasare banală, de nivelul unui consultant politic sau parlamentar.

Dan Barna nu dă mâna cu Donald Trump sau Mike Pence, ci participă ca la o reuniune a CEPA, The Center for European Policy Analysis. Un think-tank dedicat Europei Centrale și de Est, la care Dan Barna nu a fost invitat nici măcar ca speaker. Ci doar ca spectator și asta datorită Corinei Rebegea, o româncă care conduce un centru de studii afiliat, membru activ al USR-Plus.

Chiar dacă vorbim de un banal seminar în care sunt invitați să vorbească miniștri și politicieni din Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia, pentru un candidat la prezidențiale acest lucru nu contează! Pentru că este un bun prilej de a da un comunicat de presă în care să anunți pompos o vizită în SUA.

Un politician, bun cunoscător al mișcărilor subterane, îmi spunea că nu se duce degeaba, căci peste Ocean Dan Barna și-a aranjat la Washington o întâlnire cu George Maior și Florian Coldea, departe de ochii presei. Ca să discute despre un eventual tur doi de scrutin. Să cred, să nu cred, nici eu nu știu. Așa că spun doar : este un alt scenariu fantastic, dar posibil. Tipic politicii românești!

Despre ceilalți candidați cu oarecare anvergură, Mircea Diaconu, Toader Paleologu, Alexandru Cumpănașu sau mai știu eu cine, nu am date că ar avea bani, cunoștințe sau intenția de a se duce în SUA. În mod clar, cel puțin o parte dintre ei preferă emoția generată de Monstrul din Caracal.

De unde această fugă după un cec în alb din partea Statelor Unite ale Americii? De ce vor să arate că sunt de partea Marelui Licurici?

Explicația este simplă: electoratul român apreciază prietenia cu americanii ca fiind esențială pentru un mandat de președinte reușit. Ca și Traian Băsescu acum 14 ani, românii au mai multă încredere în protecția pe care ne-o poate asigura Washingtonul decât cea venită dinspre Bruxelles. Iar aici ca să înțelegem mecanismul psihologic trebuie să vedem de unde vine amenințarea principală pentru români. Răspunsul este același de zeci de ani: Rusia.

O ecuație de politică externă extrem de simplă. La care viitorul președinte va trebui să aibă răspunsul pregătit.

