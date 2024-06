Politica Vot 2024. Liderii politici au votat de la primele ore. Iohannis, despre importanța votului. Update







Nicușor Dan, vot împotriva mafiei imobiliare

Update, ora 9.17: Nicușor Dan, primarul general, a mers la vot alături de soția sa. El candidează pentru încă un mandate la Primăria Generală a Municipiului București.

„Am votat pentru onestitate în viața publică, pentru realism pentru că oamenii politici trebuie să spună realist ce se poate face și împotriva mafiei imobiliare. Vreau să îndemn oamenii să meargă la vot pentru că ei decid ce urmează să facem”, a declarat Nicușor Dan.

Update, ora 9:15: Președintele Klaus Iohannis și-a anunțat prezența la secția de votare, la Liceul Jean Monnet, în jurul orei 9.00. Șeful statului a putut vota atât pentru alegerile locale, cât și pentru cele europarlamentare. Klaus Iohannis a venit singur, la vot, fără soția sa, însoțit de ofițerii SPP.

„Este o zi importantă, în care alegem pe cei ce conduc comunitățile în care trăim și pe cei care ne reprezintă în PE. Am votat și vă poftesc pe toți să veniți la vot. Este o zi importantă”, a spus Klaus Iohannis, scurt.

George Tuță a mulțumit celor sătui de „scandal și circ”

Update 8.26: Candidatul PSD-PNL la Primăria Sector 1, George Tuță s-a prezentat la vot undeva în jurul orei 8.20. El a votat rapid, în mai puțin de un minut, după care a făcut o serie de declarații. Tuță a fost însoțit și de Sebastian Burduja candidatul la Primăria Generală.

„Am votat pentru un sector în care putem face proiete europene și putem atrage fonduri guvernamentale și în care nu mai discutăm despre curățenie și ordine. Vreau să mulțumesc celor care vin la vot, celor care au ajuns la capătul răbdării cu scandalul. Vreau să-i asigur că în Sectorul 1 va fi bine... Sunt încrezător că participarea la vot va fi mare pentru că avem o șansă să reclădim Capitala. Am votat pentru toate alegerile.. Nu pare a fi complicat. Procesul este bine pus la punct. Îi îndemn pe români să vină la vot să voteze în număr cât mai mare”, a declarat George Tuță.

El a spus că cei sătui de circ și de scandal au șansa să schimbe lucrurile la votul din ziua de astăzi.

Update 8.20: Premierul Marcel Ciolacu își va exercita dreptul de a alege la o secție de votare din Buzău la care este arondat, puțin după ora opt. El este programat pentru ora 8.2o.

„Am votat pentru o echipa valoroasa care a stiut sa implementeze mai ales proiecte europene. Am votat romaneste, am votat pentru o voce puternica in parlamentul european, pentru prima oara pentru o voce unita in parlamentul european si nu in ultimul rand pentru scoli, investitii, spitale, reindustrializarea romaneiei si as dori sa fac un apel catre toata lumea indiferent de optiunea de vot sa vina cat mai multi la vot astfel incat cei alesi sa fie legitimi”, a declarat Marcel Ciolacu.

Pe 9 iunie românii sunt chemați să voteze candidații la alegerile europarlamentare și cele locale. Liderii politici și-au anunțat prezența încă de la primele ore pentru a-și mobiliza simpatizanții.

Secţiile de votare s-au deschis, duminică dimineaţă, pentru cei aproape 19 milioane de alegători români. Aceștia sunt așteptați să-și voteze reprezentanții pentru Parlamentul European, dar și pentru primării, consilii locale și consilii județene.

George Simion și Piedone între primii politicieni

Deputatul George Simion, președintele AUR a fost printre cei mai matinali lideri politici care au mers să voteze. El a fost devansat doar de Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primăria Municipiului București.

Liderul AUR a votat la Liceul „Gheorghe Lazăr din București” pentru alegerile europarlamentare. Ulterior, el a anunțat că va merge în Vrancea, pentru a-și exercita dreptul de vot la alegerile locale.

„Tot ce ne dorim este un vot corect. Am ales să votez aici în București la europarlamentare și voi merge în Vrancea, unde am domiciliul, să votez la alegerile locale. Am votat pentru viitor, am votat schimbarea”, a spus Simion, citat de Euronews România.

Cristian Popescu Piedone a votat alături de fiul său, Vlad, care este candidat la Primăria Sectorului 5. El consideră că va fi destul de complicat cu atâtea buletine de vot, dat fiind că alegerile au fost comasate.

„Va fi cam complicat azi cu atâtea buletine. Domnilor, aveți viață grea astăzi (...) Sunt probleme cu care se vor confrunta toți oamenii în cursul zilei de astăzi, important e să avem răbdare. Am eu informații sigure, oamenii o să migreze de la mare și de la munte și vor veni pe ultima sută de metri”, le-a zis Piedone celor prezenți, potrivit Euronews.

Unde votează politicienii

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat că va vota de la ora 08.00 în Balotești, Ilfov. El i-a îndemnat pe români să meargă la vot și să decidă viitorul țării noastre

„Am votat pentru dezvoltarea României pentru o viață mai bună în fiecare comunitate, pentru siguranța românilor, pentru păstrarea valorilor, a tradițiilor și a tot ce înseamnă identitate românească, pentru o Românie puternică într-o Europă Unită. (...) S-a vorbit mult deo României, al nostru al tururor. Poate să fie al dezvoltării al siguranței sau al stagnării, al haosului”, a declarat Nicolae Ciucă.

Președintele Klaus Iohannis va merge la secția de votare de la Liceul Jean Monnet din București la ora 09.00.

Lucian Bode a votat pentru o Românie puternică

Secretarul general al PNL Lucian Bode a votat în Zalău, cu puțin după ora 7.00, ora la care au fost deschise secțiile de vot.

„Astăzi am votat pe toate cele cinci buletine de vot și nu a fost deloc complicat. Am votat pentru o Românie puternică în Europa. Am votat pentru ca România să-și continue cu demnitate parcursul euroatlantic”, a declarat Bode.

El i-a îndemnat pe toți românii să meargă în număr mare la vot, „pentru că un vot masiv astăzi ar legitima atât aleșii localui, cât și echipa de europarlamentari”.