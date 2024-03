Social Alegeri pentru funcția de rector la Universitatea Al.I. Cuza din Iași. Cine îl susține pe Tudorel Toader







Tensiune maximă la alegerile de la Universitatea Al. I. Cuza din Iași, acolo unde se va desfășura luni, 18 martie, turul II. Majoritatea decanilor și prodecanilor celor 15 facultăți din cadrul universității și-au manifestat susținerea pentru actualul rector Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției. Surpriza cea mai mare vine de la conducerea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), dar și de la Facultatea de Litere, două facultăți care inițial au anunțat că nu îl vor susține.

Majoritatea cadrelor didactice din universitate se teme că daca va fi ales prof. Liviu Maha, contracandidatul lui Toader, vor fi blocate toate proiectele aflate în derulare. În ultimele zile, ambii candidați au încercat să-și convingă alegătorii pentru a le câștiga încrederea. „După primul tur, am avut ocazia să continui prezentarea elementelor principale ale programului meu managerial”, a declarat Liviu Maha.

La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași se apropie cu pași repezi turul II al alegerilor pentru funcția de rector. Prof. univ. dr. Liviu Maha și prof.univ.dr. Tudorel Toader luptă acum pentru cea mai importantă funcție din universitate. Cei doi au ajuns în turul II al alegerilor după o cursă în care s-au înscris nu mai puțin de șase candidați, cu o prezența la vot de aproape 90 la sută. Din cele 15 facultăți al Universității sunt înscriși pe listele de vot peste 800 de cadre didactice.

O parte dintre candidații din primul tur au anunțat public că își vor direcționa voturile către prof. Liviu Maha, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA). Această atitudine de vânzare publică a voturilor a stârnit un val de reacții negative în interiorul universității și astfel majoritatea decanilor și prodecanilor din cadrul facultăților au coalizat pentru susținerea actualului rector Tudorel Toader pentru turul II. De asemenea, mulți dintre membrii Senatului universității sau actualii prorectori au anunțat că îl vor susține pe Toader.

Decanul FEAA: „Analizăm cine sunt candidații, ce au mai condus până acum”

Surpriza pentru turul doi al alegerilor este aceea că multe dintre cadrele didactice de la FEAA au anunțat că îl vor vota pe Toader în turul II. În primul tur, au existat trei candidați doar din cadrul acestei facultăți, respectiv Mihaela Onofrei, Gabriel Mursa și Liviu Maha, toți trei profesori cu o imagine foarte bună in interiorul comunității academice. Prof. Mihaela Onofrei a condus destinele universității în perioada în care Tudorel Toader a fost Ministru al Justiției (2017 - 2019), fiind unul dintre oamenii apropiați acestuia.

Prins între ciocan și nicovală în aceste alegeri, prof. Teodora Roman, actualul decan al FEAA, pare să-l susțină pe Toader. "Eu cred că poți veni cu un program managerial care să te ducă și pe Marte dar sa nu poți ajunge acolo...! Legat de Turul al II-lea, să nu uităm să analizăm cine sunt candidații, ce au mai condus până acum și ce poziții au mai ocupat! Noi nu suntem, aici, într-o bula și e important sa vedem ce conexiuni și reprezentări poate avea Universitatea noastră!", a declarat Teodora Roman. Pe listele de votanți de la FEAA se află aproximativ 140 de voturi ce vor fi împărțite între cei doi contracandidați.

Facultatea de Litere: Mergem cu Tudorel Toader în turul II

Un mesaj neașteptat au transmis și cadrele didactice de la Facultatea de Litere, facultate în interiorul căreia Toader și-a creat rivali redutabili din cauza tensiunilor din alegerile anterioare. Prof. Codrin Liviu Cuțitaru, fostul său contracandidat de la Litere a anunțat public susținerea pentru Liviu Maha și i-a îndemnat pe alegători să voteze cu acesta în turul II. În schimb, prof. Alexandru Gafton, decanul facultății susține că îl va susține pe Tudorel Toader.

”Caut constant să aflu dacă sunt sau nu pe calea bună și benefică. Nu îmi demonizez semenii (nici pentru făcute, nici pentru nefăcute, cu atît mai puțin pentru lucruri nelegate de îndatoririle pe care și le-au asumat față de mine) și nici nu îi scuz pentru înșelăciuni și erori pe care m-au asigurat că nu le vor face. Cunoscând cît de mare este forța pe care o poate dezvolta mediul în care mă aflu și totodată capacitatea societății, de a ne face să confundăm ceea ce nu ar trebui să ne intereseze cu defectele, iar lipsa de orizont și neputințele cu calitățile, nu privesc la declarații și la programe, ci la oamenii care le fac.

În felul acesta se observă minciunile oamenilor, se înțeleg cele ale vorbelor lor și evită cele ale oamenilor din jurul oamenilor. Ceea ce îmi oferă posibilitatea de a înțelege dacă mă aflu pe calea mea și încotro se îndreaptă aceasta”, a precizat decanul Facultății de Litere. Tot de la Facultatea de Litere și-a declarat public susținerea și Sorin Mocanu, în prezent prorector al universității. "Este evident că proiectul managerial care asigura cea mai bună evoluție și dezvoltare al Universității noastre este cel al domnului rector Tudorel Toader!”, a declarat Sorin Mocanu

Decanul Facultății de Psihologie: „Cred că în ultimii 8 ani s-au făcut lucruri foarte bune”

Aportul pe care Tudorel Toader la adus UAIC în anii în care a fost rector l-a ajutat să fie în grațiile colegilor. Cadrele didactice din cadrul Facultății de Psihologie și-au arătat deja susținerea pentru acesta. "Cred că, în ultima săptămână, colegii au avut timp să contempleze, reevalueze ceea ce a fost în Turul I al alegerilor academice din Universitatea noastră...!

Din perspectiva mea, desigur avem de-a face cu un electorat rafinat și cu spirit critic, lucrurile se pot schimba pentru Turul a II-lea! Cred că în ultimii 8 ani s-au făcut lucruri foarte bune și nu doar care țin de reabilitarea sau modernizarea unor clădiri, aici vorbim și de cercetare, salarizare și zona științifică! Acum, fără a spune că programul managerial al domnului profesor Maha este unul rău, cel al domnului profesor Toader este cel care propune elemente solide pentru dezvoltare viitoare asta având în vedere ultimii 8 ani foarte buni pentru UAIC!", a declarat Ștefan Boncu, decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.

Un alt susținător declarat este și fostul decan Nicu Gavriluță, un nume notoriu în mediul universitar ieșean. „În 2016, i-am fost contracandidat domnului Tudorel Toader la funcția de rector. El a câștigat competiția și, împreună cu echipa sa managerială, a reușit să scoată universitatea noastră din criză. A reușit să transforme Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași în singura universitate din România care are toate treptele de învățământ preuniversitar”, a declarat prof. Nicu Gavriluță.

Decanul Facultății de Drept: „Viitorul nu poate aduce decât continuarea acestor direcții de lucru”

Tudorel Toader este profesor de drept penal în cadrul Facultății de Drept. Majoritatea colegilor săi au declarat că îl vor susține, fapt cât se poate de așteptat. În același timp, există și tabere care nu îl vor susține.

”Aceasta este poziția mea: Turul al doilea al alegerilor pentru funcția de rector la UAIC, este în firescul spațiului universitar, ca spațiul al grijii pentru întreaga comunitate academică, dar mai ales pentru studenți. Progresul realizat de UAIC, în toate direcțiile - și anume educația centrată pe student și preocuparea pentru proiectele de inserție profesională, securizarea patrimoniului UAIC și reîntregirea Palatului Universitar, internaționalizarea și un focus pe calitatea actului de educație sunt o constantă de netăgăduit. Viitorul nu poate aduce decât continuarea acestor direcții de lucru, consolidate în mandatele domnului Rector Toader, în registru demn și echilibrat”, a declarat Ioana Maria Costea, decan al Facultății de Drept.

Facultatea de Chimie: „Cel mai bun proiect managerial este cel al rectorului Toader!”

Membrii comunității academice de la UAIC speră ca viitorul rector să pună accent pe dezvoltare. Actualul decan al Facultății de Chimie a susținut că va merge cu Tudorel Toader în turul II deși ambele proiecte manageriale sunt bune. ”Ambele proiecte manageriale pleacă de la situația actuală a Universității și au ca obiective consolidarea poziției acesteia pe plan național și internațional pentru calitate în predare, excelență în cercetare, continuarea proiectelor aflate în desfășurare, dezvoltarea de valori, principii, încredere și echilibru.

Merită votat programul și persoana în care ai cea mai mare încredere”, a declarat Aurel Pui, decan al Facultății de Chimie. În completare, prof. Ionel Mangalagiu, tot din cadrul Facultății de Chimie, în prezent prorector, a susținut că va merge pe mâna lui Toader. „De departe, cel mai bun, mult mai bun proiect managerial este cel al rectorului Toader! Acesta se bazează pe fapte și pe lucrurile importante realizate până acum și dau garanția parcursului solid pentru viitorul Universității Cuza!”, a completat prorectorul Ionel Magalagiu.

Decanul facultății de sport: „Ne-am dori foarte mult realizarea Complexului Sportiv din Sărărie”

Prof univ. dr. Tudorel Toader pare să aibă un avantaj în fața contracandidatului său pentru că are mai multe proiecte inițiate care sunt în desfășurare. "Întrebați un fost sportiv de performanță ce părere are despre competiție și vă vor spune doar că totul se joacă până la ultima secundă. Avem de-a face cu un electorat rafinat și inteligent. Apoi, având în vedere faptul că facultatea noastră este in plina dezvoltare ne-am dori foarte mult realizarea acestui Complex Sportiv din Sărărie (demarat de actualul rector, prof. univ. dr. Tudorel Toader -n.r.) să fie dus la bun sfârșit", a declarat Beatrice Aurelia Abălașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport.

Decanul Facultății de Filosofie: „Succesul planului managerial poartă amprenta rectorului”

Proiectele celor doi candidați la funcția de rector al UAIC au fost atente analizate și de profesorii de la Filosofie. Această facultate îl va susține tot pe Toader. ”. Câștigul cel mare este ca planul strategic al viitorului Rector este unul îmbogățit cu tot ce a fost remarcabil în săptămânile acestea. Important este să găsim persoana cea mai potrivită pentru a valorifica ideile exprimate și oportunitățile care s-au conturat. Rectorul, prin programul pe care îl va urma, are de găsit măsura pentru a nu pierde nimic din ceea ce s-a realizat și concomitent să pună în practica direcțiile reclamate ca urgențe, să găsească resurse pentru a depăși în favoarea comunității academice orice dificultăți, previzibile sau nu.

Ca decan al uneia dintre facultățile care și-a acoperit recent o parte importantă din nevoia de spații didactice, nu pot să nu mă bucur că dimensiunea patrimonială se regăsește, în continuare, între priorități. Ca profesor, accentul pe dezvoltarea carierelor fiecăruia dintre noi ne bucură la fel de mult. Succesul planului managerial întotdeauna poartă amprenta rectorului, depinde de calitățile sale, ale echipei, dar și de capacitatea de a antrena cat mai mulți dintre membrii comunității. Ne dorim ca efervescenta acestor zile să se regăsească într-un spor de coeziune”, a declarat prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu, decanul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice.

Liviu Maha: „Am avut ocazia să continui prezentarea elementelor principale ale programului meu managerial”

În ultimele zile, ambii candidați au avut discuții cu votanții din toate facultățile. Fiecare încearcă să le câștige încrederea cu proiecte manageriale detaliate și cu dezbateri care să repare din unele greșeli anterioare. Pe lângă facultățile menționate mai sus, și-au mai declarat susținerea față de proiectul lui Tudorel Toader și o parte dintre cadrele didactice de la Facultatea de Istorie, Facultatea de Informatică, Facultatea de Geografie, Matematică sau Fizică. În același timp, este notorie relația foarte apropiată cu Facultățile de Teologie Ortodoxă și cu cea de Teologie Romano-Catolică.

„După primul tur, am avut ocazia să continui prezentarea elementelor principale ale programului meu managerial și să răspund întrebărilor specifice în cadrul întâlnirilor la care au participat colegi din toate facultățile și departamentele ICI. Aceste discuții au consolidat înțelegerea viziunii mele manageriale”, a declarat Liviu Maha. „Conducerea unei instituții nu se reduce la persoanele aflate temporar în funcții, ci este o responsabilitate colectivă, împărtășită între lideri și membrii comunității academice. Este esențial să gestionăm aceste poziții cu înțelepciune și responsabilitate”, a precizat Tudorel Toader.