Politica Alegeri Parlamentare. Rezultate după 95 la sută din voturi. PSD conduce, AUR îi suflă în ceafă, USR se prăbușește







Rezultate aproape finale: PSD și AUR, conduc în top la alegerile parlamentare; PNL și USR, scor modest. Un mic cutremur pentru susținătorii Elenei Lasconi.

Tabloul politic al României începe să se formeze după ce au fost numărate peste 95% din buletinele de vot la alegerile parlamentare, ceea ce a dus la o schimbare semnificativă a preferințele electorale. Clasamentele preliminare indică o consolidare a poziției PSD în politica națională și o creștere semnificativă a partidului AUR. În același timp, pare că PNL și USR pierd sprijinul electoratului tradițional. Alegeri parlamentare sub zodia schimbării.

Datorită datelor preliminare, rezultatele Senatului sunt următoarele: PSD câștigă 23,7% din voturi. AUR și-a consolidat poziția de al doilea cel mai votat partid cu 17,8%. În comparație cu alegerile anterioare, PNL, care a fost întotdeauna dominant, a câștigat doar 14,6%. USR se situează, de asemenea, la 11,3%. O organizație mai nouă, a Dianei Șoșoacă, numită SOS România a strâns 7,2%, marcând o prezență remarcabilă în parlament. UDMR obține încă 6,9% din sprijinul populației maghiare. Un alt partid în creștere, POT, a depășit pragul parlamentar cu 5,8%.

Alegeri Parlamentare. Rezultatele Camerei Deputaților

PSD continuă să fie principala forță politică cu 23,34%. AUR se apropie de PSD cu 17,59%, ceea ce este o performanță remarcabilă pentru un partid tânăr. Deși se menține pe locul al treilea, PNL are un scor dezamăgitor de 14%. USR a pierdut 11,35% față de ciclurile electorale anterioare. SOS România câștigă 6,85%, demonstrând că o parte semnificativă a electoratului a fost conștientă de mesajele sale. UDMR menține o performanță constantă de 6,82%. POT pare să fie o opțiune viabilă pentru viitor, cu 5,94%.

Tendințe și implicații politice: rezultatele arată că poziția PSD se consolidează, iar AUR devine un actor important, cu potențialul de a influența negocierile politice viitoare. În schimb, USR continuă să-și piardă entuziasmul câștigat în ultimii ani, iar PNL pierde multă susținere.

Intrarea partidelor SOS și POT indică o nemulțumire în creștere a electoratului față de partidele convenționale și o deschidere către opțiuni alternative. O bază solidă de susținători pentru UDMR continuă să existe, iar intrarea unor grupuri noi în Parlament ar putea complica și mai mult formarea unei majorități guvernamentale.

Diaspora, bătălie USR și AUR

Peste 38% din buletinele de vot au fost numărate în diaspora. AUR rămâne lider la Senat cu 23,6%, urmat de USR cu 22,7% și SOS cu 15,8%. Potrivit clasamentului, POT are 12,6%, PNL are 8,6%, iar PSD are doar 3,9%.

În Camera Deputaților, USR-ul are 25,2%, AUR-ul 24,3%, SOS-ul are 15,5%, POT-ul are 12,6% și PSD-ul are 5,2%.

Acum, ce urmează

Discuțiile despre formarea unei coaliții guvernamentale vor deveni cruciale pe măsură ce numărătoarea continuă și rezultatele finale vor fi anunțate. Pentru a stabili un echilibru de putere în Parlament, va fi necesară o cooperare intensă, având în vedere că PSD și AUR sunt în centrul atenției și că partidele emergente se află pe poziții puternice. Rămâne de văzut cum forțele politice se vor uni pentru a forma viitorul guvern al României.

Urmează alegerile prezidențiale cu Călin Georgescu și Elena Lasconi în confruntarea finală.