Unii dintre câştigătorii alegerilor din 3 noiembrie vor scrie istorie în acest an: primul musulman ales în Senatul SUA, primul senator american care şi-a declarat deschis orientarea homosexuală și prima femeie de culoare în funcţia de guvernator, conform CNN.

Rezultatele scrutinului marchează o serie de premiere absolute în politică americană, schimbând radical reprezentarea la nivel de stat și federal.

GUVERNATORI

Democrata Keisha Lance Bottoms va deveni prima femeie de culoare în funcţia de guvernator al statului Georgia, prima femeie guvernator al Georgiei şi prima femeie de culoare în funcţia de guvernator din istoria SUA.

Bottoms, care a ocupat funcţia de primar al oraşului Atlanta între 2018 şi 2022, s-a numărat printre femeile pe care preşedintele Joe Biden le-a luat în considerare ca potenţiale candidate la vicepreşedinţie în alegerile din 2020. Ulterior, ea s-a alăturat administraţiei sale.

Bottoms l-a învins pe Rick Jackson, susţinut de Donald Trump, făcând din extinderea acoperirii Medicaid, scutirile fiscale pentru proprietarii de locuinţe şi creşterea finanţării educaţiei pilonii cheie ai campaniei sale.

Republicanul Byron Donalds va deveni primul guvernator de culoare al Floridei. El şi-a axat campania pe reformele fiscale, reglementarea centrelor de date şi susţinerea agendei lui Trump într-un stat care a devenit din ce în ce mai ferm republican. La începutul campaniei, el a fost susţinut cu tărie de Trump.

Donalds l-a învins pe David Jolly, un fost congresman republican care a trecut la Partidul Democrat anul trecut şi a încercat să atragă alegătorii prezentându-se ca un centrist pragmatic.

Se preconizează că Gina Hinojosa, deputată în legislativul statului Texas, va deveni primul guvernator hispanic al statului Texas, înlăturându-l de la putere pe guvernatorul republican Greg Abbott, care a ocupat această funcţie timp de aproape 12 ani. Cei doi candidaţi s-au confruntat pe tema unor chestiuni culturale, inclusiv avortul, pe parcursul campaniei electorale.

Hinojosa, o avocată în vârstă de 52 de ani, va fi prima democrată aleasă guvernatoare de la Ann Richards în 1990 şi doar a treia femeie care va ocupa această funcţie.

Se preconizează că Deb Haaland va deveni primul guvernator de origine amerindiană al statului New Mexico şi prima femeie de origine amerindiană care ocupă această funcţie în istoria Statelor Unite.

Fosta secretară a Departamentului de Interne al SUA şi fostă congresmenă ea era favorită pentru a câştiga funcţia de guvernator a statului. În timpul administraţiei Biden, Haaland a devenit prima secretară de origine amerindiană din Cabinet.

Mai mulţi democraţi de seamă, printre care guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, fostul secretar al transporturilor, Pete Buttigieg, şi senatorul din New Jersey, Cory Booker, s-au deplasat în New Mexico pentru a face campanie în favoarea lui Haaland, alimentând zvonurile privind posibile candidaturi la preşedinţie în 2028.

Amy Acton va deveni prima democrată care câştigă funcţia de guvernator al statului Ohio din 2006 şi prima femeie aleasă în această funcţie. Acton, medic de profesie, îl învinge pe republicanul Vivek Ramaswamy într-o cursă electorală care a captat atenţia naţională din cauza unui spot publicitar controversat.

Având ca temă principală accesibilitatea, Acton a propus reduceri ale impozitului pe proprietate în cazul locuitorilor din Ohio cu venituri medii şi vârstnici, precum şi un moratoriu asupra centrelor de date, cu excepţia cazului în care acestea îşi acoperă propriile costuri cu utilităţile.

Xavier Becerra va deveni primul guvernator latino-american ales al Californiei, menţinând controlul partidului său asupra celui mai mare stat al ţării.

Becerra, fost congresman american, procuror general al statului şi secretar al sănătăţii şi serviciilor sociale în cadrul administraţiei Biden, a ieşit învingător din scrutinul primar democrat, aglomerat şi controversat, pentru a-i succeda guvernatorului Gavin Newsom.

Susţinut de electoratul ferm liberal din California şi de un context politic favorabil în alegerile de la jumătatea mandatului, Becerra l-a asociat în repetate rânduri pe adversarul său, republicanul Steve Hilton, cu Trump, subliniind susţinerea acestuia din urmă şi făcând apel la democraţi să transmită un mesaj de opoziţie faţă de administraţie.

Senatoarea Marsha Blackburn va deveni prima femeie guvernatoare a statului Tennessee. Susţinătoare ferventă a lui Trump, care s-a aliniat strâns la agenda acestuia pe parcursul campaniei, Blackburn va părăsi scaunul său din Senat pentru a se muta la reşedinţa guvernatorului, după zeci de ani petrecuţi în Congres.

David Crowley va deveni primul guvernator de culoare din Wisconsin. Trump a câştigat în Wisconsin la o diferenţă de 0,9 puncte procentuale în 2024, cea mai mică marjă înregistrată în orice stat în acel ciclu electoral. Guvernatorul democrat Tony Evers, care a ales să nu mai candideze pentru un al treilea mandat, l-a susţinut pe Crowley înainte de alegerile primare.

Se preconizează că procurorul general al statului Nevada, Aaron Ford, va deveni primul guvernator de culoare al „Silver State”. În calitate de procuror general, el a dat în judecată administraţia Trump de mai multe ori, contestând măsurile acesteia privind tarifele, finanţarea federală şi o serie de alte chestiuni, un bilanţ pe care l-a promovat în campanie.

Ford va ocupa funcţia de guvernator în timpul următoarelor alegeri prezidenţiale. Ca un semn al importanţei electorale deosebite a statului, Comitetul Naţional Democrat a mutat Nevada pe locul al doilea în calendarul primarelor prezidenţiale din 2028.

SENAT

Abdul El-Sayed va deveni primul senator musulman din istoria Statelor Unite. Fost funcţionar în domeniul sănătăţii publice, victoria lui El-Sayed marchează o victorie într-un stat disputat de aripa progresistă a Partidului Democrat. În timpul campaniei electorale, El-Sayed, de origine egipteană, s-a confruntat frecvent cu acuzaţiile republicanilor că ar simpatiza cu interesele legate de terorismul islamic. El a calificat aceste atacuri drept o distragere a atenţiei şi a declarat în noaptea alegerilor că republicanii au dus „una dintre cele mai urâte campanii pe care le-am văzut în viaţa noastră”.

Se preconizează că viceguvernatoarea statului Minnesota, Peggy Flanagan, va deveni prima senatoare de origine amerindiană din istoria SUA şi prima senatoare de origine amerindiană din Minnesota. Ocupând funcţia de viceguvernatoare înainte de a candida la Senat, Flanagan provine din aripa progresistă a Partidului Democrat şi a fost susţinută de senatorul Bernie Sanders din Vermont şi de senatoarea Elizabeth Warren din Massachusetts. Flanagan şi-a exprimat opoziţia fermă faţă de politica de imigraţie a administraţiei Trump în Minnesota – o problemă crucială în statul său – şi a promis că va „distruge ICE”.

Estimările sunt că Chris Pappas va deveni primul senator gay declarat din istoria SUA, odată cu victoria sa în cursa pentru Senatul SUA din New Hampshire. Victoria sa înseamnă că democraţii vor păstra un loc crucial, într-un stat pe care republicanii îl considerau anterior una dintre cele mai bune şanse ale lor de a câştiga. Pappas este un congresman aflat la al patrulea mandat, din sud-estul statului New Hampshire.

Se preconizează că Annie Andrews va deveni prima femeie aleasă senator din Carolina de Sud, învingând-o pe senatoarea numită Darline Graham şi preluând un loc pe care republicanii l-au deţinut timp de aproape trei decenii.

Trump a orchestrat numirea lui Graham în locul rămas vacant după moartea subită a fratelui ei, fostul senator Lindsey Graham, în luna iulie. Susţinerea de către preşedinte a unei personalităţi politice necunoscute a stârnit controverse în Carolina de Sud, un stat cu o majoritate republicană solidă.

În scurta sa carieră politică, Graham s-a prezentat ca fiind mai conservatoare decât fratele ei, distanţându-se de unele dintre poziţiile acestuia, cum ar fi eliminarea obstrucţionismului parlamentar sau o abordare mai dură a imigraţiei, pentru a se alinia cu Trump.

Andrews s-a prezentat ca o moderată cu spirit independent, preocupată de accesibilitatea serviciilor, calitatea vieţii şi corupţie.

CAMERA REPREZENTANŢILOR

Melat Kiros va deveni prima femeie de culoare din Colorado aleasă în Congres, odată cu victoria sa în primul district al statului. Kiros, o socialistă democrată şi avocată în vârstă de 29 de ani, se va alătura, de asemenea, generaţiei Z din Congres, fiind una dintre cele mai tinere membre în funcţie ale Camerei Reprezentanţilor.

Primul membru musulman al Congresului din New Jersey

Adam Hamawy va deveni primul membru musulman al Congresului din New Jersey, după ce a câştigat în cel de-al 12-lea district electoral. Hamawy, un chirurg de luptă pensionat al Armatei SUA şi un critic acerb al Israelului, provine din aripa progresistă a Partidului Democrat, susţinând programul „Medicare for All”, precum şi anularea datoriilor medicale şi a celor legate de împrumuturile studenţeşti.

Claire Valdez, deputată în Adunarea Legislativă a statului New York, va deveni prima femeie de origine amerindiană aleasă în Congres din New York. Deputata, aflată la primul mandat, va câştiga cel de-al 7-lea district electoral al statului. Victoria lui Valdez marchează o altă victorie pentru aripa progresistă a Partidului Democrat, a cărei influenţă crescândă s-a datorat, în parte, popularităţii primarului oraşului New York, Zohran Mamdani, care a susţinut-o pe Valdez.

Jeremy Moss va deveni primul membru al Congresului care şi-a declarat deschis orientarea homosexuală şi provine din Michigan, odată cu victoria sa în cel de-al 11-lea district electoral din acest stat. Moss, care a ocupat funcţia de senator de stat înainte de această victorie, preia locul lăsat vacant de deputata Haley Stevens - care a părăsit funcţia pentru a candida la Senatul SUA, înainte de a pierde în alegerile primare.

Denise Powell va deveni primul membru hispanic al Congresului care reprezintă Nebraska. A trecut un deceniu de când Nebraska a trimis un democrat în Congres, dar decizia reprezentantului Don Bacon de a se retrage a transformat districtul său din zona Omaha într-un teren de luptă cheie pentru alegerile din noiembrie. Bacon a fost unul dintre cei doar trei republicani din ţară care au câştigat într-un district în care Kamala Harris a obţinut, de asemenea, victoria în 2024.