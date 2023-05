Alegeri în Turcia. Erdogan își joacă ultima carte. Cadouri și promisiuni pentru a-și asigura un nou mandat

Populația din Turcia se pregătește de alegerile prezidențiale. Potrivit sondajelor legate de scrutinul de duminică, actualul președinte are șanse mici să fie reales. Recep Tayyip Erdogan își joacă ultima carte și promite oamenilor furnizarea gratuită a gazelor naturale. Mai mult, șeful de stat susține că au fost descoperite noi zăcăminte de petrol.

Mai sunt mai puțin de 24 de ore până la deschiderea urnelor, iar președintele Recep Tayyip Erdogan încearcă să își asigure un nou mandat. Nu a promis doar gaze naturale gratuit. În această săptămână, el a majorat salariile lucrătorilor din sectorul public cu 45%, după o primă creștere la începutul acestui an.

Un alt cadou făcut de actualul președinte turc poporului este invitația de a se plimba pe puntea unei noi nave de război gargantuescă, care a acostat în Istanbul. Aceasta reprezintă noului viitor high-tech al Turciei, susține Erdogan.

Campania electorală a lui Erdogan ia amploare pe ultima sută de metri

Cutremurele din Turcia care au ucis peste 50.000 de persoane l-au făcut pe președinte să promită poporului că va fi o campanie electorală liniștită. După ce oponentul său Kemal Kılıcdaroglu a ieșit învingător în sondaje, actualul președinte și-a încălcat promisiunea.

La finalul săptămânii trecute, în timp ce se afla la un miting în Istanbul, președintele a prezentat un clip deepfake în care apărea un grup de militanți kurzi interziși care își exprimau sprijinul pentru concurentul său. Erdogan i-a prezentat pe aceștia în mod regulat ca fiind dușmani ai Turciei și a precizat că „acest lucru este foarte important”.

Erdogan conduce partidul AKP și prezintă o viziune măreață, care conține o mare parte din naționalismul exacerbat și retorica populistă care i-a permis să își mențină controlul asupra țării. Kılıcdaroglu, oponentul său, promite că „primăvara va veni din nou” și se angajează să revizuiască politicile lui Erdogan, care au remodelat țara de-a lungul celor două decenii de când se află la putere. El pune accentul înainte de alegeri pe revenirea la democrația parlamentară.

„Nimeni nu știe cu adevărat cum ar arăta în realitate o Turcie post-Erdogan”, a declarat James Ryan de la thinktank-ul american Foreign Policy Research Institute.

Cutremurele din Turcia folosite de președinte pentru a-și asigura realegerea

Campania electorală a lui Recep Tayyip Erdogan a avut ca element principal un plan rapid de reconstrucție care ar remodela o mare parte din sudul țării, distrus în timpul cutremurelor de la începutul acestui an. În orașul Nurdağı, rămășitele clădirilor dărâmate au fost luate și în locul lor au început să fie săpate fundațiile pentru noile locuințe.

„Scopul nostru este să ridicăm zona afectată de cutremur”, le-a spus Erdogan supraviețuitorilor la o lună după cutremure. Președintele turc a subliniat că guvernul va construi 319.000 de locuințe în primul an și 650.000 în total.

În ciuda promisiunilor făcute de președinte, oamenii care au fost strămutați în urma cutremurelor consideră că guvernul face prea puține pentru ei. Potrivit acestora, reconstrucția rapidă are la bază distragerea de la cutremurele devastatoare, precum și de la orice întrebări persistente privind răspunsul slab al guvernului său în caz de criză.

„El se folosește de controlul său complet asupra mass-media pentru a schimba povestea. El poate filtra știrile pentru a crea o realitate post-adevăr, construiește știri bazate pe minciuni astfel încât oamenii să uite că au fost minciuni la început. Este foarte înspăimântător – dacă Erdogan câștigă, va fi prima victorie la nivel global pentru politica post-adevăr, o alegere câștigată complet pe minciuni”, a spus analistul Soner Cagaptay de la Washington Institute for Near East Policy, care a scris mai multe cărți despre Erdogan.

Contracandidatul lui Erdogan a câștigat popularitate fără prezență prea mare pe micul ecran

Organismul de supraveghere a audiovizualului din Turcia a efectuat o analiză în urma căreia s-a constat că actualul președinte a beneficiat de peste 32 de ore de prezență pe un canal de stat, în timp ce concurentul său a avut doar 32 de minute.

Organizația turcă de verificare a faptelor, Teyit, a anunțat că există dezinformări puse în circulație atât de Erdogan, cât și de opoziție. Au fost distribuite videoclipuri modificare cu deepfake pe care le-a etichetat drept „cheapfakes”.

„În timpul acestui ciclu electoral, am întâlnit aproape 150 de exemple de informații false, de la emisiuni televizate și dezinformări pe rețelele de socializare până la declarații ale politicienilor”, a declarat Can Semercioğlu de la Teyit, potrivit The Guardian.