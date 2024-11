Alegeri în Statele Unite. Donald Trump, felicitat de mai mulți lideri din lumea arabă

Donald Trump a fost felicitat de mai mulți lideri ai lumii arabe pentru victoria din alegerile pentruCasa Albă. Aceștia au salutat victoria candidatului republican în contextul situației tensionate din Orientul Mijlociu.

Viitorul președinte a fost felicitat de o serie de oficiali din statele arabe. Aceștia sunt interesați de rezolvarea problemelor din Orientul Mijlociu și vor să vadă care va fi impactul președinției sale asupra crizelor din zonă. Între cei care s-au grăbit să salute victoria lui Donald Trump a fost și Mahmoud Abbas, liderul Autorității Palestiniene.

Preşedintele Autorităţii Palestiniene l-a felicitat miercuri pe candidatul republican pentru victoria în alegerile prezidențiale. Mahmoud Abbas s-a declarat „convins că Statele Unite vor susţine aspiraţiile legitime” ale palestinienilor, relatează AFP şi EFE.

În mesajul pe care l-a transmis, Abbas a spus că-și dorește să lucreze cu Donald Trump pentru pacea şi securitatea regiunii. El a subliniat „angajamentul poporului palestinian în favoarea libertăţii, autodeterminării şi suveranităţii statului, în conformitate cu dreptul internaţional”.

Palestinian President Mahmoud Abbas congratulates Donald Trump on his #US presidential election victory, expressing confidence he would support Palestinians’ “legitimate aspirations” for statehood. https://t.co/CESkHJEQE4

În lumea arabă, mai mulți lideri şi monarhi au salutat victoria lui Donald Trump. Aceștia așteaptă să vadă cum va impacta mandatul viitorului președinte asupra situațiilor din Orientul Mijlociu, consemnează dpa.

Abdel-Fattah al-Sissi a precizat că având în vedere situația critică din lume, cooperarea dintre SUA și Egipt este foarte importantă. Regimul de la Cairo este unul din cei mai mari beneficiari de ajutor militar american, alături de Israel.

De menționat că Egiptul este unul dintre mediatorii importanți în conflictul dintre Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, alături de Qatar şi SUA.

I extend my congratulations to President @realDonaldTrump on his election victory. I am hopeful that the new American administration will foster much-needed stability and constructive dialogue in the region.

— Abdullatif J Rashid عبد اللطيف جمال رشيد (@LJRashid) November 6, 2024