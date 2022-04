Alegeri în Serbia. Aleksandar Vucic și-a zdrobit adversarii! Cea mai clară victorie din ultimii 30 de ani

Președintele Aleksandar Vucic a marcat o nouă victorie în alegerile prezidențiale din Serbia, iar Partidul Progresist Sârb (SNS) la guvernare pare să câștige cele mai multe voturi la alegerile parlamentare, potrivit sondajelor realizate după încheierea votului.

Un sondaj realizat de Institutul pentru European Affairs, a indicat că noul parlament — format din 250 de locuri — va cuprinde probabil patru sau potențial cinci partide: Partitul Progresist Sâțrb (SNS) aflat la guvernare cu 57 la sută; Alianța de Opoziție cu 19 la sută; Partidul Socialist din Serbia cu 6,6 la sută; Noi trebuie! (Moramo!) cu 5,7 la sută. Coaliția național-conservatoare NADA se află în jurul pragului de 3%, așa că partidul ar putea să treacă pragul electoral. Un astfel de rezultat ar fi un succes zdrobitor pentru SNS, deoarece ar fi prima dată când partidul ar depăși pragul de 50 la sută.

Comisia Electorală Națională a declarat că nu va anunța rezultatele preliminare și nici nu va organiza o conferință de presă în noaptea alegerilor, 3 aprilie. Este pentru prima dată când cel mai înalt organism electoral nu a anunțat rezultatele în seara unei zile ale alegerilor. Data limită pentru anunțarea rezultatelor finale este 7 aprilie.

Sondajele marchează victoria lui Vucic

Sondajele Ipsos și CeSID au declarat la sfârșitul zilei de 3 aprilie că, pe baza unui eșantion de numărare parțială a secțiilor de votare, Vucic va câștiga 59,8 la sută la votul prezidențial, iar candidatul de opoziție Zdravko Ponos va obține 17,1 la sută. Sondajele au estimat că Partidul Progresist Sârb va lua 43,6% din voturi, în timp ce Alianța de Opoziție / United for Victory urmează să termine pe locul al doilea, cu 12,9% în votul pentru parlament.

Partenerul de coaliţie al SNS, Partidul Socialist din Serbia, a obţinut 11,6% din voturi. Coaliția NADA este așteptată să aibă 5,4%, în timp ce We Must! coaliția are 4,3 la sută, Dveri are 4 la sută, iar Zavetnici are 3,9 la sută.

Vucic și-a declarat victoria într-un discurs televizat, spunând că a câștigat 60% din voturi sau mai mult de 2,2 milioane de voturi din cei 6,5 milioane de alegători înregistrați ai Serbiei. La începutul zilei, comisia electorală a țării a estimat o prezență la vot de 58-60%, substanțial mai mare decât cea de 48,8% raportată la votul parlamentar din 2020. Oficialii au spus că au rămas cozi lungi la unele secții de votare începând cu ora 20:00. și că acești oameni ar avea voie să voteze.

Alegeri fără probleme majore

La un briefing de presă, oficialii electorali au spus că procesul a fost desfășurat „fără probleme majore” și într-o „manieră democratică”. Ei au adăugat, totuși, că au existat ciocniri între „diferiți activiști de partid” la unele secții de votare și au îndemnat toate partidele politice să rămână „calme” și să desfășoare orice activități în mod pașnic”.

Centrul neguvernamental pentru Cercetare, Transparență și Responsabilitate (CRTA) a declarat că observatorii săi au depus cinci plângeri penale autorităților pentru „nereguli”. Printre probleme se numără cumpărarea de voturi la secțiile de votare, păstrarea listelor electorale paralele, încălcarea secretului votului, înregistrarea evenimentelor la secțiile de votare, precum și prezența persoanelor neautorizate la secțiile de votare.

Alegerile au fost monitorizate de peste 4.000 de observatori din cadrul organizațiilor neguvernamentale CRTA și CeSID, precum și de delegații din Parlamentul European, Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Observare a Alegerilor.

Adversarul lui Vucic, un general în retragere

Principalul adversar al lui Vucic a fost Ponos — un general în retragere care a apărut ca un candidat surpriză prezentat de tabăra de opoziție pro-europeană.

Ponos, în vârstă de 60 de ani, „este un candidat de centru-dreapta și se pare că opoziția a vrut să găsească un individ care să poată fi un candidat bun pentru ceea ce este considerat mainstreamul politic din Serbia, care înclină mai mult spre dreapta”. a declarat Bojan Klacar, directorul general al agenției de votare Centrul pentru Alegeri Libere și Democrație din Belgrad.

Cu toate acestea, acest mainstream pare să nu fi votat pentru o schimbare a conducerii la nivel prezidențial sau în legislatura națională, chiar și cu guvernul marcat de o serie de controverse în ultimele luni.

Înainte de vot, un sondaj al Institutului pentru Afaceri Europene din Belgrad a prezis că Vucic va câștiga în primul tur, luând 60 la sută din voturi, Ponos fiind pe locul doi la distanță cu 18 la sută.