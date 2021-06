„Recent am primit o informație de la un om al legii, pe care am decis să o fac publică. Este vorba despre contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari, protejată de „oameni nebuni”, care ACUM încă se mai află în Parlament. În urma dezvăluirilor mele anterioare, unii dintre ei au renunțat să mai candideze pentru funcția de deputat. În terminalul vamal Tehnopolis din Iași este sub sechestru un camion, oprit la începutul lunii iunie de forțele de ordine din România, în județul Buzău. Camionul, condus de un cetățean a Republicii Moldova, care acum este reținut și cercetat penal de autoritățile române, transporta, conform actelor, cereale și furaje. În realitate, marfa principală este un lot enorm de țigări în valoare de milioane, nu de lei.

Persoana care m-a informat afirmă că doar în acest an, camionul respectiv a făcut 11 curse, cu aceeași marfă declarată și a trecut prin Vama Sculeni, iar în tură de fiecare dată erau aceeași oameni. Din informațiile livrate mie, planează suspiciunea și bănuiala rezonabilă că în spatele acestei afaceri cu fum stă un individ care ACUM se mai află în Parlament și se vrea iar să devină deputat, un fost candidat pentru funcția de deputat și un complice al acestuia din Guvern.” a spus candidatul la alegerile anticipate din Republica Moldova, Gheorghe Cavcaliuc.