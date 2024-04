Monden Noi detalii despre cazul „Rust”. Alec Baldwin, comportament bizar pe platoul de filmare







Procurorii din statul New Mexico consideră că Alec Baldwin nu a fost capabil să își țină sub control emoțiile pe platoul de filmare al producției „Rust”, unde a murit directoarea de imagine Halyna Hutchins Actorul va fi judecat în luna iulie sub acuzația de omor prin imprudență pentru rolul său în moartea lui Hutchins în Santa Fe.

Alec Baldwin, comportament bizar la filmări

Baldwin susținte în continuare că este nevinovat. Cu toate astea, într-un dosar public de 32 de pagini dat publicității luni, procurorul Kari Morrissey a susținut că actorul ar fi țipat și înjurat pe platou și că i-ar fi pus pe ceilalți în pericol.

„Să privești comportamentul domnului Baldwin pe platoul de filmare al producției Rust înseamnă să fii martorul unui om care nu are absolut niciun control asupra propriilor emoții și absolut nicio preocupare pentru modul în care comportamentul său îi afectează pe cei din jurul său”, a scris Morrissey.„Martorii au declarat că exact acest comportament a fost cel care a contribuit la compromiterea siguranței pe platou”.

Alec Baldwin încearcă să scape basma curată

Morrissey a mai spus că Baldwin a încercat să scape basma curată după ce Hutchins a murit, inclusiv susținând că nu a apăsat pe trăgaciul pistolului de recuzită - o afirmație pe care procurorul a calificat-o drept „absurdă”.

Procurorul a mai spus că actorul își schimba mereu declarațiile. „De fiecare dată când domnul Baldwin vorbea, din gura sa ieșea o versiune diferită a evenimentelor, iar declarațiile sale ulterioare contraziceau declarațiile anterioare”, a spus Kari Morrissey.

În luna martie, Hannah Gutierrez-Reed, armurierul filmului „Rust”, a fost găsită vinovată pentru ucidere prin imprudență. Procesul, care a durat două săptămâni, s-a axat pe modul în care un glonț real a ajuns în pistolul de recuzită al lui Baldwin, când pe platoul de filmare de la Rust ar fi trebuit să fie doar gloanțe oarbe.

Cazul actorului, din ce în ce mai complicat

În ceea ce îl privește pe actor, situația este puțin mai complicată. Procurorul inițial a demisionat, iar o acuzație de omor prin imprudență a fost respinsă în așteptarea unor investigații suplimentare, înainte de a fi reintrodusă anul trecut. În martie, avocații actorului au cerut anularea acuzării, invocând „abuzul de sistem”.

Însă, în dosarul prezentat luni, Morrissey a susținut că avocații lui Baldwin s-au angajat în „nenumărate minciuni și manipulări" și atât ea, cât și colegul său, Jason Lewis, s-au confruntat cu atacuri personale, potrivitThe Guardian.