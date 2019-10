Și-a pus capăt zilelor după ce a consumat alcool. Este informația bombă care a ieșit la iveală în cazul anchetei morții tinerei Valentina Nica din Buzău, care a fost găsită fără suflare în locuința incendiată.

La opt luni de la producerea incidentului, unii martori au dat amănunte privitoare la ceea ce s-a întâmplat în seara morții tinerei, ei spunând că fata ar fi consumat alcool , scrie spynews.ro.

„Valentina a mers la magazinul de jos și a cumpărat o sticlă de vodcă. Ea a băut cel mai mult dintre cei veniți la petrecere. Când s-a terminat prima sticlă a coborât și a mai cumpărat una. Că Valentina să nu mai bea, „Morsă” i-a pus sticlă sus, pe un raft. După ce „Morsă” a plecat, Valentina a luat din nou sticlă”, a mărturisit un martor. Potrivit procurorilor, din analiza sângelui a reieșit că Valentina Nica consumase alcool înainte de producerea tragediei. Persoane apropiate fetei au spus că ea organiza deseori petreceri în locuința ei. Anisia, una din prietenele Valentinei, a fost la ea acasă cu o zi înainte, revenind chiar în seara producerii tragediei, când a aflat ce s-a întâmplat între fată și prietenul ei, Cosmin Dan. Băiatul, aflat sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, a venit supărat de la club, el certându-se cu Valentina, după care a incendiat-o.Cosmin Dan le-a spus judecătorilor că nu a vrut să o ucidă, ci doar să o sperie, el fiind acum judecat și își așteaptă sentința.

Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei

„Era nervos, a început să ţipe, strigând la Valentina: de ce te bagi în relaţia mea? Îţi dau foc, te omor! Am văzut că era băut şi drogat. A intrat în dormitor, a luat-o la bătaie, dându-i palme în cap, a lovit-o şi cu pumnii, aplicându-i o lovitură în zona ficatului. A continuă să o lovească. La un moment dat a luat masă pe care erau paharele şi sticlă şi a aruncat-o spre ea. S-a ferit, dar masă a atins-o pe spate. A luat-o de păr. Am încercat cât am putut să îl îndepărtez. A încercat şi Anisia, dar nu a avut prea multă forţă, fiind operată la coloană. Valentina ţipa, că va chema Poliţie. A luat un scaun şi l-a aruncat spre ea, dar a agăţat un alt scaun şi s-a lovit singur la cap. Strigă la mine că eu l-am lovit. am reuşit să îl îndepărtez până la uşa de la intrare. L-a sunat pe Clonţ şi i-a zis „adu-mi o sticlă cu benzină, că eu pe asta o omor, îi dau foc”. Valentina urlă de spaimă şi strigă la el să termine că nu a făcut nimic. După zece minute a apărut Clonţ: ia, dă-i foc!”. Am auzit clar că am fost lângă.

A început să stropească cu benzină, arucând spre Valentina. A dat cu benzină pe alte lucruri din cameră. El era la marginea patului şi a aprins brichetă, imediat totul a luat foc, inclusiv Valentina. Ardea tot, s-a făcut un fum dens. Şi Clonţ şi Anisia au văzut când inculpatul a aprins brichetă şi a luat foc. Naum a pătruns foarte puţîn după care s-a retras. Am sunat la 112 şi am spus că a luat foc cineva. După ne-a deschis Cosmin Dan uşa şi ne-a spus să ieşim. Nu mai ştiu dacă Valentina a ţipat. (…) Cosmin a încercat să se întoarcă după victimă, dar nu a mai apucat din cauza fumului. Am văzut că era negru la faţă”, a declarat Antonio Măcelaru.

