Scenariul ar putea avea loc la sfârșitul actualei înţelegeri cu Livepool, iar dacă nu va reuși să cucerească titlul alături de „cormorani”, atunci, cel mai probabil, își va lua un an sabatic. Actuala înţelegere a germanului cu trupa de pe „Anfield” este scadentă peste 3 ani.

„Dacă o să decid că nu mai pot să antrenez aşa cum trebuie, voi lua o pauză în anul respectiv (n.r.: la sfârşitul contractului cu Liverpool) pentru a mă hotărî ce fac (n.r. – dacă va accepta o altă propunere sau se va retrage definitiv). Am o energie uriaşă, dar am o problemă: nu pot face un pic. Pentru mine există doar atât, totul sau nimic. Dar şansele sunt foarte mari ca nivelul meu de energie să crească din nou (n.r. – după pauza de un an) şi atunci pot face treaba aşa cum vreau”, a declarat Jurgen Klopp, citat de goal.com.

