HAI România! Al treilea război mondial şi frontul secret din Golful Persic







În orice război, există linia frontului, cea aflată la vedere. Cu blindate, trupe, avioane şi rachete. Dar, în orice bătălie, deci şi în cea care se desfăşoară acum în Orientul Mijlociu, există şi un front nevăzut. O bătălie care se poartă tăcut, dar care are, pentru cei care o pierd, efecte adesea devastatoare.

Războiul fierbinte, cel la vedere, este spectaculos, pentru cei care sunt la adăpost şi se uită la televizor. Războiul tăcut, cel din umbră, are efecte inclusiv asupra celor care cred că nu au nicio legătură cu evenimentele de pe front. Depinde de acest război din umbră cu ce ochi se uită opinia publică la „spectacol” şi de partea cui crede că se află adevărul şi sunt îndreptăţiţi să lupte pentru el.