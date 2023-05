Al-Taee – Al Nassr 0-2. Echipa lui Mirel Rădoi nu l-a putut învinge pe Cristiano Ronaldo

Al-Taee, antrenată de Mirel Rădoi, a pierdut meciul cu echipa lui Cristiano Ronaldo, Al Nassr, scor 2-0, în etapa a 27-a a campionatului din Arabia Saudită. Portughezul a deschis scorul din penalti în minutul 52, iar brazilianul Anderson Talisca a dublat avantajul oaspeților în minutul 81.

Dacă Al-Taee ocupă locul al șaptelea în clasament, fără obiectiv în acest final de sezon, Al Nassr are șanse să pună mâna pe marele titlu. Aflată pe poziția secundă cu 60 de puncte, Al Nassr s-a apropiat la doar trei puncte de liderul Al-Ittihad, după remiza acestora pe terenul lui Al Hilal, cu trei etape înaintea finalului de sezon, potrivit Hotnews.

GET IN! 🥇

Cristiano Ronaldo scores his 13th league goal in the Saudi Arabai Premier League to open the scoring for Al Nassr against Al Taee.#UCLpic.twitter.com/1nmLgD5OE2

