Al nouălea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a fost adoptat de Uniunea Europeană

Uniunea Europeană a adoptat un al nouălea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează DPA.

„Măsurile punitive vizează companii ruseşti de apărare, bănci, media şi oficiali ai statului pentru a deraia şi mai mult economia rusă şi maşina de război. Aproape 200 de persoane şi entităţi implicate în atacuri asupra civililor şi răpirea de copii în Ucraina au fost vizate”, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

Persoanele incluse pe lista neagră au interdicţie de călătorie în Uniunea Europeană, iar activele pe care le dețin în țările din blocul comunitar sunt îngheţate.

Au fost extinse restricţiile la export pentru a diminua accesul armatei ruse la chimicale, componente IT şi electronice pentru fabricarea armelor. A fost introdusă o interdicţie completă la exportul de motoare de drone. Rusia a lansat în ultimele săptămâni numeroase atacuri cu drone asupra Ucranei și a distrus o parte din rețelele energetice ale țării.

Ursula von der Leyen a mai anunțat că încă două bănci ruseşti vor avea activele îngheţate în UE. De asemenea, a fost adoptată o interdicţie a tranzacţiilor cu Banca Regională Rusească pentru Dezvoltare.

