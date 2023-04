Ajutor financiar pentru Republica Moldova. Guvernul va aloca 750.000 de dolari pentru consolidarea capacităţii de apărare

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat de la Vilnius, unde a participat la sesiunea Consiliului Nord-Atlantic (NAC), un nou ajutor financiar pentru Republica Moldova. Suma, 750.000 de dolari va fi virată în Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Republicii Moldova. România a contribuit și anul trecut cu 600.000 de dolari la acest fond.

„Ministerul Afacerilor Externe a cerut Aliaților să continue sprijinul puternic pentru Republica Moldova, deosebit de vulnerabilă la acțiunile maligne și destabilizatoare ale Rusiei. Cu această ocazie ministerul ainformat că România va aloca fonduri suplimentare pentru programele NATO de consolidare a capacităților de apărare, inclusiv o sumă de până la 750.000 de dolari pentru Moldova”, se arată într-un mesaj pe Twitter, postat de ministrul Bogdan Aurescu de la Sesiunea NAC.

Sesiunea NAC în format aliat, la care a participat şi Suedia, în calitate de invitat, a fost dedicată pregătirii Summitului de la Vilnius.

Potrivit unui comunicat al MAE, pe lângă cei 750.000 de dolari pentru Republica Moldova, țara noastră va contribui cu 830.000 de dolari pentru Fondul voluntar privind Pachetul de Asistenţă Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO – Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund).

