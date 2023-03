Bogdan Aurescu reacționează după mandatul de arestare emis pe numele lui Vladimir Putin: „Nu există pace fără dreptate”

Ministrul Afacerilor Externe (MAE), Bogdan Aurescu, a transmis un mesaj în care a subliniat importanța deciziei Curții Penale Internaționale de a ancheta crimele de război din Ucraina. În opinia sa, nu trebuie să existe impunitate pentru crimele internaţionale comise în timpul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și nici împotriva celor care le-au comis.

„Nu ar trebui să existe impunitate pentru crimele internaţionale comise în timpul războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei. România susţine pe deplin munca şi eforturile Curţii Penale Internaţionale. Nu există pace fără dreptate”, a scris Bogdan Aurescu, şeful diplomaţiei române, într-un mesaj postat pe Twitter.

Curtea Penală Internaţională (CPI) cu sediul la Haga, în Țările de Jos, a emis un mandat de arestare împotriva lui Vladimir Putin pentru responsabilitatea sa în ceea ce priveşte presupusele crime de război comise în Ucraina. Procurorii din cadrul instituției internaționale au investigat cazurile semnalate începând cu primele zile de la declanşarea invaziei ruse la scară largă în ţara vecină, după cum relatează Reuters şi AFP.

„Astăzi, 17 martie 2023, Camera preliminară II a Curţii Penale Internaţionale a emis mandate de arestare împotriva a două persoane în legătură cu situaţia din Ucraina: dl. Vladimir Vladimirovici Putin şi dna Maria Alekseievna Lvova-Belova (comisarul prezidenţial pentru drepturile copilului în Rusia – n. red.)”, a precizat CPI într-un comunicat.

There should be no impunity for the international crimes committed during the illegal war of Russia against UA🇺🇦! Romania🇷🇴 fully supports the work&efforts of @icc_cpi #ICC, which it seized a year ago together with other 42 States. No peace without justice! @DmytroKuleba https://t.co/9SlPV57YyD

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) March 17, 2023