Airbus va livra Chinei 300 de aeronave de pasageri de ultimă generație, după vizita președintelui Xi Jinping în Franța

Airbus a semnat luni (25 martie) un acord în valoare de zeci de miliarde de dolari prin care va vinde 300 de aeronave către China. Acordul survine după vizita în Europa a președintelui Xi Jinping, egalându-se astfel vechiul record în materie, când China a achiziționat aeronave de la compania rivală Boeing din SUA.





Acordul dintre compania Airbus și agenția de achiziții publice ”China Aviation Supplies Holding Company”, care coordonează în mod normal contractele foarte importante despre care se scrie în presă în timpul vizitelor diplomatice, se referă la 290 de avioane de pasageri A320 și la 10 avioane de tip A350. Oficialii francezi au afirmat că tranzacția are o valoare de aproximativ 30 de miliarde de euro, la prețurile de catalog. Producătorii de aeronave acordă, de obicei, reduceri majore pentru astfel de comenzi. Tranzacția mai mare decât cea preconizată, care este similară, ca număr de aeronave, comenzii de 300 de avioane Boeing. La acea vreme, in 2017, președintele american Donald Trump a vizitat Beijingul. De asemenea, acordul a fost semnat pe fondul unei lipse de achiziții în ultimul an, perioadă în care China nu a făcut comenzi mari ca urmare a tensiunilor comerciale la nivel global. Acțiunile Airbus au crescut cu 1,9% marți, la începutul sesiunii de tranzacționare, ca urmare a semnării acordului. Banca de investiții Citigroup a păstrat un rating de "cumpărare" pentru acțiunile Airbus. "Nu avem detalii cu privire la programul de livrare al acestei comenzi, dar China a achiziționat aproximativ 20-25% din producția anuală a companiei Airbus și, dat fiind că familia A320 este deja vândută, conform planului de producție anunțat, până în 2024/25, credem acest lucru crește probabilitatea ca Airbus să crească la o rată de producție de 70 de aeronave pe lună", a declarat un reprezentant Citigroup. Acordul survine și după ce toate aeronavele Boeing 737 Max au fost reținute la sol, astfel că producătorul american nu are speranțe imediate pentru o comandă mare. În plus, presupusa încălzire a relațiilor comerciale dintre SUA și China se lasă așteptată. Nu există nicio dovadă a unei legături directe între acordul Airbus și tensiunile chino-americane sau că ar exista probleme la flota de aeronave Boeing, dar experții în politica externă a Chinei susțin că autoritățile de la Beijing au obiceiul de a transmite semnale diplomatice sau de a-și plăti furnizorii prin intermediul unor acorduri de achiziționare de aeronave care sunt apoi folosite de către compania națională de transport aerian.

