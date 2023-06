AIEA cere Rusiei acces extins la centrala nucleară de la Zaporojie

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat, duminică, că are nevoie de un acces mai extins în jurul centralei nucleare de la Zaporojie, care se află în prezent sub controlul Rusiei, în zona ocupată din sudul Ucrainei. AIEA are nevoie de aceasta pentru a verifica o „discrepanţă semnificativă” în datele privind nivelul apei de la barajul Kahovka, distrus săptămâna trecută şi utilizat pentru răcirea reactoarelor centralei, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Şeful AIEA, Rafael Grossi, urmează să efectueze o vizită la centrala nucleară de la Zaporojie în cursul acestei săptămâni. El a declarat că măsurătorile primite de agenţie arată că nivelurile de apă ale barajului la intrarea în uzină au fost stabile timp de aproximativ o zi în weekend.

„Cu toate acestea, înălţimea ar continua să scadă în alte părţi ale imensului rezervor, provocând o posibilă diferenţă de doi metri”, a mai spus Grossi, într-un comunicat. „Înălţimea nivelului apei este un parametru esenţial pentru funcţionarea continuă a pompelor de apă”, a adăugat el.

Distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, din sudul Ucrainei, săptămâna trecută, a inundat oraşele şi satele din aval şi a forţat mii de locuitori să-şi părăsească locuinţele. Atât barajul hidroelectric Kahovskaia, cât şi centrala nucleară Zaporojie, au fost ocupate de Rusia încă din primele zile ale invaziei sale în Ucraina, în februarie 2022.

Care sunt riscurile în acest moment

Apa din acest rezervor este utilizată pentru răcirea celor şase reactoare ale uzinei şi stocarea combustibilului uzat, a precizat AIEA.

„Este posibil ca această discrepanţă în nivelurile măsurate să aibă drept cauză o masă de apă izolată, separată de masa mai mare a rezervorului”, a indicat Gross în comunicat. „Dar vom putea afla aceasta când vom avea acces la centrală”, a mai spus el.

Grossi a declarat că centrala „joacă un rol-cheie pentru siguranţa şi securitatea centralei nucleare aflate la câţiva kilometri distanţă”, de unde şi necesitatea accesului şi a unei evaluări independente.

AIEA a declarat anterior că centrala Zaporojie poate recurge la alte surse de apă atunci când apa din rezervor nu va mai fi disponibilă, inclusiv un bazin mare de răcire cu o rezervă de apă pentru mai multe luni.