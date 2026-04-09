Aglomerație de Paște pe aeroportul din Chișinău. Reguli și recomandări pentru pasageri

Republica Moldova. Pe fondul unui flux sporit de călători în perioada sărbătorilor pascale, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău recomandă pasagerilor să se prezinte cu cel puțin trei ore înainte de zbor și să respecte cu strictețe regulile de securitate și control la frontieră. Măsurile sunt menite să asigure un proces sigur, ordonat și eficient, evitând aglomerația și întârzierile neplăcute.

„În perioada sărbătorilor pascale, când dorul de casă aduce mai aproape revederile cu cei dragi, întâmpinăm un flux sporit de pasageri”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.

Reprezentanții aeroportului subliniază importanța unei sosiri planificate din timp.

„Vă recomandăm să vă prezentați la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de ora decolării pentru a avea suficient timp să parcurgeți toate formalitățile necesare: check-in, controlul de securitate și controlul de frontieră”, se menționează în comunicat.

Pentru a accelera trecerea prin filtrele de securitate, pasagerii trebuie să respecte câteva reguli esențiale: lichidele și produsele cosmetice trebuie depozitate în recipiente de maximum 100 ml și puse într-o pungă transparentă, resigilabilă (maxim 1 litru).

De asemenea, dispozitivele electronice mari trebuie scoase din bagajele de mână înainte de verificare, iar obiectele interzise nu trebuie transportate. Îmbrăcămintea și încălțămintea comodă sunt recomandate pentru a facilita deplasarea prin filtrele de control.

La controlul la frontieră, autoritățile recomandă ca documentele de călătorie să fie pregătite din timp și ușor accesibile pentru verificare, pentru a evita întârzierile.

„Vă îndemnăm să manifestați respect reciproc și răbdare față de ceilalți pasageri, polițiștii de frontieră și personalul aeroportuar, contribuind astfel la un proces mai fluid și o atmosferă mai plăcută pentru toți”, se arată în comunicatul aeroportului.

Administrația aeroportului reamintește că respectarea recomandărilor nu doar reduce stresul și timpul pierdut, dar contribuie la siguranța și confortul tuturor călătorilor în această perioadă aglomerată. Cooperarea pasagerilor cu personalul aeroportuar și poliția de frontieră va permite desfășurarea fără incidente a călătoriilor de Paște și o experiență plăcută pentru fiecare vizitator.

Aproape 426 de mii de pasageri au călătorit, în luna martie curent, pe rutele aeriene operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Comparativ cu luna martie anul trecut, traficul de pasageri a înregistrat o creștere de 25.3%, ceea ce constituie 86.113 de pasageri.

Conform datelor instituției, în luna martie au fost înregistrate peste 3.140 de operațiuni (aterizări și decolări), în creștere cu 10.9% față de perioada similară a anului precedent. Volumul încărcăturilor transportate în martie a constituit 232.9 tone.

Ruta spre Sharm el Sheikh conduce clasamentul cu 10.743 pasageri, fiind urmată de Paris – cu 7.454 de pasageri.