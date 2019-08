Jurnaliștii EVZ au dorit să vadă dacă se pot obține credite pentru studenți. Zis și făcut. Au sunat la ACBS și vă redăm dialogul purtat:

EVZ: „Bună ziua. M-ar interesa să obțin un credit. Ce acte am nevoie?

ACBS: Departamentul de credite nu funcționează. Va putem oferi burse în străinătate. Creditele nu funcționează din momentul în care s-a înființat Agenția nu am oferit credite.

EVZ: De ce nu puteți oferi credite?

ACBS: Nu există angajați pe această direcție. Pentru alte întrebări ne trimiteți un e-mail”

Într-adevăr, în cei 10 ani de f u n c ț i o n a r e , Agenția nu a acordat niciun credit niciunui student, f u n c ț i o n â n d numai pentru burse, fiind aprobată prin Hotărâre de Guvern pe 18 noiembrie 2009.

Pe la începutul anului 2010, Agenția începe stabilirea unui sistem de crediare a studenților. Acest sistem de creditare a fost gândit și propus cu sprijinul Băncii Mondiale. În Hotărârea de Guvern prin care a fost aprobată înființarea Agenției, aceasta avea obligația să elaboreze și să propună spre aprobare Guvernului normele metodologice de constituire a fondului de creditare, metodologia privind cuantumul și condițiile de acordare și rambursare a creditelor.

În 2011, în Legea 1 a Educației a fost stipulat modul în care vor fi acordate împrumuturile pentru studenți. În plus, în Lege scria că dacă beneficiarii creditelor se angajează în mediul rural și lucrează acolo minimum 5 ani, statul le preia 75% din valoarea împrumutului.

Încă se caută soluții

Agenția de Credite și Burse pentru Studenți, „în colaborare cu instituțiile competente ale statului, a căutat permanent surse de finanțare în vederea operaționalizării sistemului de creditare.

În acest sens s-a elaborat un proiect de act normativ prin care să se legifereze sistemul de împrumuturi bancare, garantate de stat, pentru studenții înmatriculați și care studiază în instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate, învățământ cu frecvență din România, proiect care să cuprindă informații despre fondul de garantare- constituire și gestionare. În urma întâlnirilor grupurilor de lucru create în acest scop și la care au luat parte, în decursul timpului, reprezentanții Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, CEC, băncilor private, ai asociațiilor studențești și ale părinților, a rezultat un proiect de H.G. privind normele metodologice de implementare a sistemului de credite pentru studenți și o serie de fișe de produse”, se arată într-un răspuns oficial, oferit pentru EVZ, de ACBS.

Pe site-ul intituției, unul dintre motivele pentru care nu funcționează departamentul de credite este acela că „intrarea României în criza financiară a făcut imposibilă deblocarea acestui proiect”.

Prioritate pe hârtie

George Uzun, președintele Uniunii Studenților din România, este de părere că rolul acestei Agenții este acela de a facilita accesul la edicație a persoanelor care provin din medii defavorizate. „Inițiativa este una lăudabilă, însă este foarte important ca atunci când se adoptă astfel de mecanisme ele să fie şi funcționale. Din sursele pe care le avem, nu există încă o metodologie prin care să se reglementeze accesarea acestor credite pentru studii şi astfel nimeni nu a beneficiat de această măsură. Dorim să atragem atenția asupra aspectului că problema persistă şi vom face o solicitare scrisă pentru a obține mai multe clarificări. Subliniem faptul că accesul tinerilor la educație ar trebui să fie o prioritate națională prin care să punem bazele unei societăți educate”, a declarat liderul studenților.

Ar trebui evaluată activitatea Agenției

„Dacă am verifica site-ul Agenției de Credite și Burse de Studii pentru Studenți, am observa că din momentul apariției HG 1402/2009 și până în prezent, Direcția de Credite pentru studenți nu a avut niciun angajat. Ce-i drept, nu au trecut decât 10 ani și probabil că peste 3-4 guvernări o să răsară și angajații. Un alt lucru de remarcat, cu stupoare aș zice, este faptul că atât anul trecut, cât și anul acesta, s-a tot adus în discuție Programul Guvernului „INVESTEȘTE ÎN TINE”, despre rezultatele căruia iarăși nu am auzit nimic. Personal, încă de la lansarea lui am avut reticențe, asupra unui viitor scop ascuns, iar declarațiile domnului Teodorovici (n.r. ministrul Finanțelor) din ultimele luni, chiar îmi dau dreptate și în același timp mă îngrijorează. În loc să le oferim tinerilor oportunități pentru a rămâne și pentru a se dezvolta în țară, încercăm să le punem piedici. Consider că ar trebui evaluată activitatea acestei Agenții, a scopului și a obiectivelor Direcției mai sus amintite, iar în cazul în care se dovedește că nu este necesară existența direcției în cauză, să se ia măsurile necesare, totuși au trecut 10 ani”, a declarat pentru EVZ, Alin Grigore, președintele Forumului Tinerilor din România.

