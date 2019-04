Modificări în programul festivalului Afterhills 2019. Organizatorii au anunţat o ediţie incendiară

Afterhills este un festival de artă și muzică românească, unde peste 75.000 de persoane se adună în fiecare an la petrecere, se bucură de o mâncare uimitoare și îmbrățișează experiențe noi.





Dincolo de muzică, se bazează pe un program de ateliere interactive pentru participanții la festival și include numeroase surprize.

Anul acesta, festivalul se va desfăşura în două etape: AH #dici, 23 - 25 august, dedicată amatorilor stilurilor trap, EDM şi trance, şi AH #dicinu, 30 august - 1 septembrie, weekend în care vor concerta live artişti şi trupe şi vor avea loc diverse workshop-uri. Locul unde se la desfăşura cea de-a treia ediţie a festivalului este Pădurea Dobrovăț, la 20 de kilometri de Iaşi, potrivit news.ro

Pentru primul weekend au fost anunţaţi Rita Ora, Don Diablo, Quintino şi Sam Feldt [Live], iar pentru cel de-al doilea, Morcheeba, Faithless DJ Set şi Gareth Emery.

Lineup-ul va fi completat de peste 100 de artişti naţionali şi internaţionali.

„Am ajuns şi la a treia ediţie Afterhills şi cred că, în acest ritm, ajungem cu bine şi la ediţia cu numărul 30. Vă aşteptăm anul acesta cu multe surprize, o locaţie nouă şi prietenoasă, surprinzătoare, plus o perioadă din an în care concediul este accesibil pentru toată lumea. Am ţinut cont de feedback-ul tuturor participanţilor din anii anteriori şi am reuşit să punem la punct una dintre cele mai frumoase ediţii Afterhills”, a transmis Ovidiu Biber, cofondator al evenimentului.

Abonamentele early bird sunt disponibile, începând de luni, pe site-ul festivalului - afterhills.com - la preţuri cuprinse între 240 şi 460 de lei. Oferta este valabilă până la sfârşitul lunii aprilie.

